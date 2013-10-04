به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) اظهار داشت: آن حضرت نقش بسیار مهمی در جهان اسلام و ترویج فرهنگ دینی داشتهاند.
وی سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) را تبریک گفت و افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی با ازدواج کاهش مییابد و همه باید در راستای ترویج ازدواج آسان تلاش کنیم.
امام جمعه برازجان با اشاره به توصیههای پیامبر(ص) و ائمه به لزوم تسهیل در ازدواج آسان جوانان، افزود: والدین و خانوادهها باید فرزندان خود را به ازدواج تشویق کنند.
مذاکرات باید در راستای تامین منافع ملی باشد
وی در ارتباط با رابطه ایران و آمریکا نیز گفت: آمریکا همواره بهعنوان یکی از مهمترین دشمنان ایران در دوران پس از انقلاب بوده است و اقدامات فراوانی از جمله مسلحکردن عراق، تقویت تروریستها، تشدید تحریمهای اقتصادی، بلوکه کردن داراییهای ایران و حمایت از رژیم صهیونیستی را بر علیه کشور ما داشته است.
حجتالاسلام مصلح با تاکید بر اینکه این مذاکرات باید در راستای تامین منافع ملی باشد، بیان داشت: مذاکره با آمریکا به معنای تن دادن به ظلم و به معنای دست کشیدن از آرمانهای نظام نیز نیست و به معنای فراموش کردن اعمال ظالمانه آمریکا علیه ایران نیست.
وی همچنین با تقدیر از تلاشهای نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت پایدار در نقاط مختلف کشور، اظهار داشت: امنیت و آرامش در کشور را مدیون تلاش فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی هستیم و باید به صورت خوبی از آنها تقدیر کنیم.
