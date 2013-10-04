۱۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

حجت‌الاسلام مصلح:

مذاکره با آمریکا به معنای دست کشیدن از آرمان‌های نظام نیست

دشتستان - خبرگزاری مهر: امام جمعه برازجان گفت: مذاکره با آمریکا به معنای دست کشیدن از آرمان‌های نظام نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) اظهار داشت: آن حضرت نقش بسیار مهمی در جهان اسلام و ترویج فرهنگ دینی داشته‌اند.

وی سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) را تبریک گفت و افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی با ازدواج کاهش می‌یابد و همه باید در راستای ترویج ازدواج آسان تلاش کنیم.

امام جمعه برازجان با اشاره به توصیه‌های پیامبر(ص) و ائمه به لزوم تسهیل در ازدواج آسان جوانان، افزود:  والدین و خانواده‌ها باید فرزندان خود را به ازدواج تشویق کنند.

مذاکرات باید در راستای تامین منافع ملی باشد

وی در ارتباط با رابطه ایران و آمریکا نیز گفت: آمریکا همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دشمنان ایران در دوران پس از انقلاب بوده است و اقدامات فراوانی از جمله مسلح‌کردن عراق، تقویت تروریست‌ها، تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلوکه کردن دارایی‌های ایران و حمایت از ر‍ژیم صهیونیستی را بر علیه کشور ما داشته است.

حجت‌الاسلام مصلح با تاکید بر اینکه این مذاکرات باید در راستای تامین منافع ملی باشد، بیان داشت: مذاکره با آمریکا به معنای تن دادن به ظلم و به معنای دست کشیدن از آرمان‌های نظام نیز نیست و به معنای فراموش کردن اعمال ظالمانه آمریکا علیه ایران نیست.

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت پایدار در نقاط مختلف کشور، اظهار داشت: امنیت و آرامش در کشور را مدیون تلاش فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی هستیم و باید به صورت خوبی از آنها تقدیر کنیم.

