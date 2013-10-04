تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به دولت و ملت نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سانحه سقوط یک هواپیمای مسافربری در نیجریه که به کشته شدن دستکم 16 نفر منجر شد، سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران را به دولت و ملت نیجریه اعلام و با خانواده قربانیان این حادثه همدردی کرد.