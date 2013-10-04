14 پروژه ساخت مدرسه در پرند تعطیل است/ سهم 22 درصدی پرند از دانش آموزان رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عسکری در سخنان قبل از خطبه های امروز شهر جدید پرند به ارائه گزارشی از فعالیت های آموزش و پرورش در حوزه شهر جدید پرند پرداخت و اظهار داشت: از مجموع 224 مدرسه در رباط کریم 27 مدرسه در شهر پرند فعالیت می کنند که 12 درصد مدارس شهرستان را شامل می شود.

وی تعداد کلاس های تشکیل شده در مدارس شهر پرند را 334 کلاس عنوان و اضافه کرد: این تعداد کلاس از 1723 کلاس شهرستان (22درصد) است و هم اکنون 10هزار و 597 دانش آموز از 47 هزار نفر رباط کریم در مدارس پرند مشغول به تحصیل بوده و 311 معلم و پرسنل که 204 نفر آن مرد و 107 نفر آن زن هستند در مدارس خدمت می کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش رباط کریم، میانگین دانش آموزان هر کلاس را 32 تا 34 نفر اعلام کرد و گفت: با بحران های آموزشی در شهرهای جدید بویژه در شهر پرند مواجه هستیم چنانچه در مسکن مهر این شهر 14 پروژه ساخت مدرسه تعطیل هستند که امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم این مدارس بزودی تکمیل و تحویل شوند.

بزودی 4 مدرسه تحویل آموزش و پرورش می شود

عسکری با بیان اینکه آموزش و پرورش تنها بهره بردار است، افزود: سازمان نوسازی مدارس مجری بوده و این موضوع در دو سال گذشته محقق نشده و بزودی 4 مدرسه در یک ماه آینده تحویل آموزش و پرورش شده و دانش آموزان در آن مشغول تحصیل خواهند شد.

این مسئول ادامه داد: به همت مجمع خیرین پرند، شورا و مسئولان شهر 140 کلاس درس در تمامی مدارس توسعه داده شد و برخی کلاس ها در مکان هایی که در قالب کارگاه و موارد دیگر استفاده می شد، تشکیل شد.

وی با اشاره به رشد و توسعه جمعیت دانش آموزی پرند، اظهار داشت: بواسطه توسعه شهری یکی از کارهایی که به همت خود پرندی ها و مسئولان انجام شد، موضوع جشنواره خیرین بود که با همکاری شهرداری و شورای شهر و کمک های مردمی مدرسه 12 کلاسه در شهرک آفتاب احداث شد و مابقی مبالغ جمع آوری شده در ایجاد 140 کلاس جدید استفاده شد.

60 درصد مدارس متعلق به دوره ابتدایی است

عسکری با بیان اینکه به صورت پیش فرض 60 درصد مدارس متعلق به دوره ابتدایی، 20 درصد دبیرستان و 20 درصد متوسطه دوم هستند، اضافه کرد: برای شناسایی دانش آموزان سایتی پیش بینی شده و از همه اولیا خواسته شده تا قبل از ورود به شهر ثبت نام کرده و جانمایی خود را مشخص کنند و این مهم با تبلیغات تلویزیونی و سطح شهر اطلاع رسانی شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش رباط کریم در ادامه با تقدیر از مردم جهت شرکت گسترده در جشن عاطفه ها به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت های فعلی سند تحول بنیادین است که به دنبال بروز کردن فضای آموزش و پرورش است و به دنبال آن هستیم مدارس را با وجود دانش آموز خوب به فضایی آرام و مطلوب تبدیل کنیم.

عسکری با تاکید بر اینکه ویژگی های یک مدرسه خوب زمانی محقق می سود که مشارکت خوبی بین مردم و آموزش پرورش باشد، بیان داشت: همه باور ما این است که پرند یک آموزش و پرورش زبانزد داشته باشد و بواسطه جامعه ای که دارد می تواند به این مهم دست یابد.