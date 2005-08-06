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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

با ابلاغ مصوبه اي به سازمان مديريت و بانك مركزي

40 درصد وجوه حاصل از كشف اموال تاريخي قاچاق به دستگاه كاشف پرداخت مي شود

هيات وزيران تصويب كرد:40 درصد وجوه حاصل از كشف اموال تاريخي قاچاق به دستگاه كاشف پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاري مهر سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور هر سال معادل وجوه حاصله را در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار خواهد داد.

بر اساس اين مصوبه معادل 40 درصد از وجوهي  كه پس از قطعيت حكم قضايي صادر شده به حساب خزانه واريز مي شود، در صورت وجود اعتبار از محل اعتبارات تخصيصي همان سال و در غير اين صورت از محل اعتبارات سال بعد به تشخيص رييس سازمان ميراث  فرهنگي و گردشگري ، به دستگاه كاشف جهت  پرداخت حق كشف و پاداش  به پرسنل  كشف كننده و سايرعوامل دخيل  دركشف اموال موضوع قاچاق پرداخت خواهد شد.

باقيمانده وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه جزء در آمدهاي اختصاصي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري محسوب و حسب تشخيص رييس سازمان در امور مربوط به تقويت حفاظت از ميراث فرهنگي كشور و تشويق  كاركنان ذي ربط سازمان هزينه خواهد شد.

اين مصوبه با شماره 33409  در تاريخ 8/5/1384  به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري و بانك مركزي ابلاغ شده است.

کد مطلب 214874

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