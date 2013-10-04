به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پیروزی 2 بر صفر آرسنال مقابل ناپولی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا روزنامه سان عکسی از جک ویلشر ستاره جوان آرسنال در حال کشیدن سیگار منتشر کرده که باعث عصبانیت آرسن ونگر سرمربی این تیم شده است.

ونگر در آستانه دیدار یکشنبه آرسنال مقابل وست بروم گفت: من کاملا با این رفتار مخالفم و باید با ویلشر در این مورد صحبت کنم. وقتی شما یک فوتبالیست هستید الگوی بسیاری از افراد هستید و نباید کارهای اینچنینی که به سلامت انسان ضرر می‌زند، را انجام دهید. این رفتارها به اعتبار و محبوبیت شما هم ضربه می‌زند.

البته ونگر در مورد محرومیت احتمالی ویلشر صحبتی نکرد و گفت: ویلشر یکی از مهره‌های کلیدی ماست و در برنامه‌های آتی تیم جایگاه ویژه‌ای دارد.