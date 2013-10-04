اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال جهت انجام خدمات زیربنایی مسکن مهر خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر پیشرفت 78.8 درصدی آن را ناشی از اراده و تلاش جمعی مدیران استان دانست و اظهار کرد: این تعامل و همدلی باید تا تحقق کامل تعهد دولت باقوت بیش از پیش استمرار یابد.

استاندار خراسان رضوی کامل شدن این پروژه را از محورهای کاری دولت یازدهم برشمرد و گفت: عدم شروع پروژه جدید و محقق شدن تعهدات در این حوزه بارها مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است و از متولیان امر در استان نیز انتظار می رود در مسیر اجرایی شدن برنامه های دولت تدبیر و امید از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنند.

فروزان مهر با بیان این که نگاه تکمیل گرایانه و پرهیز از ایجاد تعهدات جدید در حوزه مسکن مهر باید همچنان در دستور کار دستگاه های اجرایی باشد، تاکید کرد: تغییرات مدیریتی نباید کوچکترین خدشه و وقفه ای در روند خدمت رسانی به افرادی که متقاضی دریافت خدمات این طرح ملی هستند، ایجاد کند.

وی ضمن تشریح شرایط استان به لحاظ برخورداری از اعتبارات ملی و استانی اظهار کرد: علی رغم وجود برخی تنگناها، تاکنون از محل اعتبارات عمرانی استان و ماده 180 قانون برنامه ی پنجم، 200 میلیارد ریال برای تسریع در اجرای این پروژه اختصاص داده شده است.

استاندار خراسان رضوی بر ارزیابی مستمر و رصد دقیق روند اجرای مسکن مهر در شهرستان ها تاکید و اظهار کرد: مدیران استان باید با سفر به این مناطق، از نزدیک موانع موجود را بررسی با هماهنگی استانداری و فرمانداری ها، در جهت رفع آن ها چاره اندیشی و تلاش کنند.

فروزان مهر اظهار کرد: برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از کمبود اعتبارات باید با رعایت ملاحظات قانونی از ابتکار عمل و ایده های نو مدیریتی بهره جست.

وی ایجاد خدمات روبنایی از قبیل درمانگاه، مسجد و مدرسه در محل اجرای پروژه های مسکن مهر را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیگیری های لازم برای دریافت اعتبار مورد نیاز این موارد، از طریق مرکز در حال انجام است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: انتظار می رود با افزایش تلاش نهادهای متولی و پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر استان شتاب گیرد و در آینده ی نزدیک شاهد تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان باشیم.