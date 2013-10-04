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۱۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۵

فروزان مهر خبر داد:

اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال جهت انجام خدمات زیربنایی مسکن مهر خراسان رضوی

اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال جهت انجام خدمات زیربنایی مسکن مهر خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: علی رغم وجود برخی تنگناها، تاکنون از محل اعتبارات عمرانی استان و ماده 180 قانون برنامه پنجم، 200 میلیارد ریال برای تسریع در اجرای این پروژه اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر پیشرفت 78.8 درصدی آن را ناشی از اراده و تلاش جمعی مدیران استان دانست و اظهار کرد: این تعامل و همدلی باید تا تحقق کامل تعهد دولت باقوت بیش از پیش استمرار یابد.

استاندار خراسان رضوی کامل شدن این پروژه را از محورهای کاری دولت یازدهم برشمرد و گفت: عدم شروع پروژه جدید و محقق شدن تعهدات در این حوزه بارها مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است و از متولیان امر در استان نیز انتظار می رود در مسیر اجرایی شدن برنامه های دولت تدبیر و امید از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنند.

فروزان مهر با بیان این که نگاه تکمیل گرایانه و پرهیز از ایجاد تعهدات جدید در حوزه مسکن مهر باید همچنان در دستور کار دستگاه های اجرایی باشد، تاکید کرد: تغییرات مدیریتی نباید کوچکترین خدشه و وقفه ای در روند خدمت رسانی به افرادی که متقاضی دریافت خدمات این طرح ملی هستند، ایجاد کند.

وی ضمن تشریح شرایط استان به لحاظ برخورداری از اعتبارات ملی و  استانی اظهار کرد: علی رغم وجود برخی تنگناها، تاکنون از محل اعتبارات عمرانی استان و ماده 180 قانون برنامه ی پنجم، 200 میلیارد ریال برای تسریع در اجرای این پروژه اختصاص داده شده است.

استاندار خراسان رضوی بر ارزیابی مستمر و رصد دقیق روند اجرای مسکن مهر در شهرستان ها تاکید و اظهار کرد: مدیران استان باید با سفر به این مناطق، از نزدیک موانع موجود را بررسی با هماهنگی استانداری و فرمانداری ها، در جهت رفع آن ها چاره اندیشی و تلاش کنند.

فروزان مهر اظهار کرد: برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از کمبود اعتبارات باید با رعایت ملاحظات قانونی از ابتکار عمل و ایده های نو مدیریتی بهره جست.

وی ایجاد خدمات روبنایی از قبیل درمانگاه، مسجد و مدرسه در محل اجرای پروژه های مسکن مهر را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیگیری های لازم برای دریافت اعتبار مورد نیاز این موارد، از طریق مرکز در حال انجام است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: انتظار می رود با افزایش تلاش نهادهای متولی و پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر استان شتاب گیرد و در آینده ی نزدیک شاهد تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان باشیم.

 

کد مطلب 2148747

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