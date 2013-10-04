10 درصد مساحت اردبیل بافت فرسوده است/ مشارکت شهرداری در ساخت پارکینگ

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جوادزاده ظهر جمعه در بازدید از طرح های مشارکتی شهرداری اردبیل اضافه کرد: 963 هکتار بافت قدیمی و فرسوده در محدوده شهری اردبیل شماسایی و مصوب شده است.

وی با تاکید بر ضرورت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اردبیل به وقوع حوادث قهری همچون زلزله، سیل و آتش سوزی در طی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: در شرایطی که جامعه بشری به سمت و سوی پیشرفت و توسعه سوق پیدا می کند؛ باید به امر نوسازی بافت های فرسوده در شهرها به چشم یک ضرورت اجتناب ناپذیر نگاه کرد.

معاون شهردار اردبیل زلزله خیز بودن استان و کم عرض بودن معابر و فرسوده بودن ساختمان ها در محدوده بافت های فرسوده را از جمله چالش های پیشروی تامین امنیت ساکنان این مناطق برشمرد و تصریح کرد: طبق ماده 171 برنامه پنجم توسعه دولت کمک به بهسازی سالانه حدود 10 درصد از بافت های فرسوده شهری به عهده دولت و شهرداری است.

وی در عین حال با بیان اینکه احیای هر هکتار از بافت فرسوده شهر اردبیل به 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، یادآور شد: بی شک بدون حضور و مشارکت شهروندان و نهادهای مردمی؛ رسیدن به نقطه مطلوب و آرمانی در این خصوص ممکن نخواهد بود.

به گفته جوادزاده میزان موفقیت در امر بهسازی بافت های فرسوده شهری اردبیل به میزان مشارکت های مردمی و حمایت هایی که دولت در خصوص پرداخت وام ها و تسهیلات خواهد داشت و همچنین به مواردی همچون اعمال تخفیفات در پروانه از سوی شهرداری بستگی دارد.

وی با اشاره به ارائه تخفیف 50 درصدی هزینه پروانه ساخت از سوی شهرداری، معرفی به بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات بهسازی و نوسازی و دریافت تخفیف در قالب خط اعتباری مهر و خط اعتباری بافت فرسوده از بانک های عامل را از جمله شرایط مناسب در نظر گرفته شده برای شهروندان در بهسازی این واحدها برشمرد.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به مشارکت شهرداری اردبیل در ساخت و طراحی پروژه های کلان در این بافت ها به منظور تسریع در روند نوسازی این بافت ها اشاره کرد و بحث موروثی بودن و تعدد مالکین یک سری از زمین ها و املاک بزرگ موجود در محدوده بافت قدیمی شهر را از دیگر مشکلات در برنامه ریزی برای احیای این مناطق دانست.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه های مشارکتی این نهاد ادامه داد: پروژه "تجاری اداری خدماتی باران" واقع در خیابان مالک اشتر از جمله طرح های مشارکتی موفق سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اردبیل است که هم اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد در حال اجرا بوده و تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

جوادزاده متذکر شد: این پروژه در زمینی به مساحت عرصه 497.80 متر مربع و اعیانی 3203.80 متر مربع با یک طبقه زیرزمین به صورت پارکینگ و همکف به صورت تجاری در 9 باب و چهار طبقه روی همکف هر کدام چهار واحد و در مجموع 16 واحد به صورت تجاری اداری و خدماتی احداث می شود.

وی اجرای پروژه هایی نظیر پارکینگ طبقاتی "درخشان" واقع در تازه میدان با مساحت هزار و 300 متر مربع در شش طبقه سازه ای با ظرفیت پارک 169 خودرو، پارکینگ "پیرزرگر" با مساحت دو هزار و 64 مترمربع در دو طبقه سازه ای به همراه پارکینگ پشت بام با ظرفیت پارک 102 خودرو و پروژه "بازار مدنی" با 105 مغازه واقع در خیابان سی متری در قالب سنتی را از دیگر پروژه های مهم مشارکتی این سازمان عنوان کرد.