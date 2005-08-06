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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹

آذر ماه سال جاري؛

مراسم بزرگداشت هفته صنايع در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار مي شود

مراسم بزرگداشت هفته صنايع با هدف تبادل دستاوردهاي جديد علمي ميان دانشگاه و صنعت آذر ماه سال جاري در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مراسم بزرگداشت هفته صنايع با هدف تبادل دستاوردهاي جديد علمي، ايجاد بستري مناسب جهت بهره گيري از تجارب كارشناسان و ترويج، توسعه و تقويت روحيه دانش اندوزي و پژوهش در ميان دانشجويان آذر ماه  سال جاري  برگزار مي شود.

علاقمندان مي توانند مقالات خود را تا 20 مهر به آدرس الكترونيكي Article@ IEweek .com در قطع A4 و تحت فرمت word 2000 ارسال كنند.

بيش از 260 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد تهران جنوب از مراكز علمي و فرهنگي بازديد كردند
به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، 263 نفر از دانشجويان رشته هاي تحصيلي تكنولوژي آموزشي و مهندسي كامپيوتر، صنايع وعمران دانشگاه آزاد تهران جنوب از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، شهرك سينمايي غزالي، پژوهش سراي ابن سينا، سايت كامپيوتري شركت نفت، شركت شهاب خودرو و خط دو مترو ديدن كردند.

گفتني است، اين بازديد از سوي دفتر آموزش هاي حرفه اي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار شد.

کد مطلب 214875

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