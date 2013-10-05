9 هزار دانش آموز معلول خراسان رضوی در آرزوی تحصیل در مدارس عادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان مانند خمیری در دست بزرگ ترها هستند که به هر شکلی در میآیند. کودکان معلول هم جزئی از جامعه ما هستند که هر چند نقایصی دارند اما باید مانند دیگر کودکان با آنها برخورد شده و حقوقشان محترم شمرده شود.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: روز جهانی کودک فرصتی است که بحث کودکان معلول هم در کانون توجه مردم قرار گیرد چرا که اعتقاد داریم کودکان معلول هم به اندازه کودکان سالم حق و حقوق دارند.
حمیدرضا پوریوسف بیان میکند: در حال حاضر نه هزار دانش آموز معلول تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی بوده و هزار و 500 کودک معلول در خراانس رضوی از مراکز غیر دولتی توانبخشی خدمات دریافت کرده وجود تفاوت یا نقص در این کودکان حق و حقوقی از آنها سلب نمیکند.
علاقه کودکان معلول به تحصیل در مدارس عادی
وی میافزاید: امروزه کودکانی داریم که با وجود نابینایی یا معلولیت جسمی و حرکتی دوست دارند در مهد کودک و مدارس عادی درس خوانده و از امکانات بازی و آموزشی آنها استفاده کنند.
پوریوسف ابراز میکند: کودکان ناشنوای مادرزادی هستند که با صرف هزینه زیاد و رنج و مرارت بسیار خانواده توانبخشی شده و قدرت تکلم به دست آورده و تقریبا طبیعی می شوند و دوست دارند با کودکان سالم در مدارس عادی هم کلاس شوند.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بیان میکند: ما حق نداریم کودکانی که از نظر بهره هوشی همانند کودکان عادی هستند، به صرف نقایص جسمی و حرکتی، بینایی و شنوایی از محیط های تحصیلی و آموزشی کودکان عادی دور نگه داریم.
نگرش مثبت کودکان سالم به معلولان
پور یوسف میگوید: ما در مقابل کودکان سالم هم مسئولیم چرا که این کودکان شهروندان آینده سرزمین ماهستند که باید نسبت به هم نوعان معلول خود نگرش مثبت و هم دلانه داشته باشند.
وی عنوان میکند: کودکان باید یاد بگیرند که افراد با وجود تفاوتها امور مشترکی داشته و همه افراد از کودک و بزرگسال شایسته احترام و تکریم هستند.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی اظهار می کند: یکی از اهداف توانبخشی یکپارچگی اجتماعی معلولین در جامعه است و ما به هیچ عنوان به محیطهای آموزشی و تفریحی، فرهنگی و در مانی و خاص معلولین اعتقادی نداریم.
وی میافزاید: ما اعتقاد داریم کلیه این فضاها و محیطها برای هم فرد سالم و هم معلول در کنار هم باید خدمات ارائه دهد.
محیط زندگی ایده آل نیست
پوریوسف میگوید: بچهها باید از کودکی یاد بگیرند که با کودکان معلول هم سن و سال خود چگونه برخورد کنند و باید بدانند که محیط زندگی ایدهآل نبوده و همه جور افراد در آن وجود داشته و به جای ترحم کمک به هم نوع را یاد بگیرند.
وی ابراز میکند: در حال حاضر در خراسان رضوی 25 مرکز توانبخشی ذهنی کودکان زیر 15 سال، چهار مرکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای کودکان زیر شش سال، سه مرکز ویژه آموزشی کودکان اوتیسم، یک مرکز جسمی حرکتی و یک مهد تلفیقی نابینایان و کودکان سالم داریم.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی اظهار میکند: بچه عقب مانده ذهنی و کودک نابینا به همراه کودک سالم نمیتوانند هم کلاس باشند چرا که این کودکان در مدارس عادی پذیرش نمیشوند و باید در مراکز خاص و استثنائی تحصیل کنند.
پوریوسف در ادامه می گوید: ولی در خصوص سایر معلولیتها نباید کودک را از فضای آموزشی عادی محروم کرد، کودکان ناشنوایی که با توانبخشی تکلم یافته و با سمعک شنوایی دارند در مدارس عادی می توانند تحصیل کنند.
تکیه بر ناتوانی کودک معلول کمکی به او نمی کند
مهتاب نامی روانشناس کودکان اما در اینباره به خبرنگار مهر میگوید: کودک معلول با دیگران تفاوت دارد، ولی تکیه بر ناتوانی او نه تنها کمکی به وی نمیکند بلکه بر مشکلاتش خواهد افزود.
نامی می افزاید: کودک معلول، مشکلاتی دارد که مانع انجام برخی از فعالیتهایش میشود یا اینکه بعضی از کارها را به شکل دیگری انجام میدهد.
وی عنوان می کند: اما اکثر کودکان معلول میتوانند پس از آموزش لازم، بسیاری از فعالیتهای عادی زندگی را با اندک تفاوت یا آهسته تر از دیگران انجام دهند و آنچه کودک معلول نیاز دارد پذیرفتن و باور کردن تواناییهای اوست.
این روانشناس کودکان اظهار میکند: اهميت و ارزش بازی برای كودكان بسیار زیاد است و بازیها در شکلگیری شخصیت کودکان تاثيرات مثبت و سازندهای دارند.
عدم کار شایسته در زمینه بازی کودکان معلول
نامی می گوید: هنوز در زمينه فعاليتهای تفريحی و بازیهای متنوع ويژه كودكان معلول كار شايسته و ارزشمندی انجام نشده و اين موضوع مهم و حياتی برای اين گروه از كودكان يا به دست فراموشی سپرده شده و يا در اولويتهای بسيار پايين قرار دارد.
وی ابراز میکند: اين در حالی است كه بازی براي بازسازی ابعاد وجودی و شکلگیری شخصیت در آنها بسيار اساسي و مهم است.
این روانشناس کودکان عنوان میکند: هر چند كه نوع بازی بايد متناسب با نوع معلوليت كودك و ويژگيهای جسمی، روحی، روانی و ذهنی و شدت معلوليت آنها باشد اما نباید از آنها غافل شد چرا که آنها هم کودک هستند و به علت مشکل معلولیت بیشتر نیاز به توجه دارند.
اصلاح نگاههای ترحم برانگیز
نامی ابراز میکند: نگاههای ترحم برانگیز نسبت به این کودکان باید اصلاح شود و به آنها فرصت بروز و ظهور استعدادهای نهفته اشان داده شود.
وی می افزاید: این كودكان شاید توان حركتي محدود و يا ضريب هوشي پايينتر از سطح طبيعي دارند اما به دليل محدوديتهای موجود از حضور در بازیها و فعاليتهای تفريحي محروم خواهند بود.
نامی میگوید: بازي براي اين گروه از کودکان با هر شكل و شدت معلوليت در حكم ابزاری برای رشد و تكامل جسمانی و تعالي فكری و روحی به شمار ميرود و در ضرورت اجرای آن برايشان چندين برابر افراد غير معلول خواهد بود.
ارزش کودک به عنوان عضوی از خانواده کاملا مشخص است و باید به این عضو توجه ویژه داشت عضوی که اگر چه امروز کودک است و معصوم، فردا بزرگ است ومسئول و خود تربیت کننده نسلی جدید است.
فرقی نمی کند این کودک سالم باشد با معلول او هم مانند تمام کودکان نیازمند توجه است باید نگرشهای ترحمبرانگیز به این کودکان اصلاح شود چرا که آنها فرشتگان خدا در روی زمین هستند.
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گزارش: ملیحه زرین پور
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