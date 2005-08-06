فروش نمايش " فنز " هر روز بين ساعت 11تا 12

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، اين تصميم به منظور جلوگيري ازازدحام وعدم تشكيل صف هاي طولاني جلوي گيشه مجموعه تئاترشهراتخاذ شده است .

بنا به اين گزارش، روابط عمومي مجموعه تئاترشهر اعلام كرد: بديهي است فروش روزانه بليت نمايش " فنز" براساس ظرفيت محدود سالن چهارسوصورت خواهد گرفت .