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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۵

/كوتاه از تئاتر شهر/

فروش نمايش " فنز " هر روز بين ساعت 11تا 12

فروش نمايش " فنز " ، نوشته و كار "محمد رحمانيان" ، از امروز يكشنبه 16مرداد ماه تا پايان اجراي نمايش مذكور، هر روز از ساعت 11تا 12 صورت خواهد پذيرفت .

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، اين تصميم به منظور جلوگيري ازازدحام وعدم تشكيل صف هاي طولاني جلوي گيشه مجموعه تئاترشهراتخاذ شده است .
بنا به اين گزارش، روابط عمومي مجموعه تئاترشهر اعلام كرد: بديهي است فروش روزانه بليت نمايش " فنز" براساس ظرفيت محدود سالن چهارسوصورت خواهد گرفت .

کد مطلب 214878

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