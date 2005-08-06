فروش نمايش " فنز " هر روز بين ساعت 11تا 12

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، اين تصميم به منظور جلوگيري ازازدحام وعدم تشكيل صف هاي طولاني جلوي گيشه مجموعه تئاترشهراتخاذ شده است .
بنا به اين گزارش، روابط عمومي مجموعه تئاترشهر اعلام كرد: بديهي است فروش روزانه بليت نمايش " فنز" براساس ظرفيت محدود سالن چهارسوصورت خواهد گرفت .
فروش نمايش " فنز " ، نوشته و كار "محمد رحمانيان" ، از امروز يكشنبه 16مرداد ماه تا پايان اجراي نمايش مذكور، هر روز از ساعت 11تا 12 صورت خواهد پذيرفت .
بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، اين تصميم به منظور جلوگيري ازازدحام وعدم تشكيل صف هاي طولاني جلوي گيشه مجموعه تئاترشهراتخاذ شده است .
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