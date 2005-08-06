  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

مولاهويزه :

دو اصل صداقت و عدالت در فهرست كابينه احمدي نژاد موج مي زند

دو اصل صداقت و عدالت در فهرست كابينه احمدي نژاد موج مي زند

سيد نظام مولاهويزه با اشاره به اينكه فهرست اعضاي كابينه از افرادي جوان و تازه تشكيل شده است گفت: اين فهرست خود آغاز يك انقلاب اداري توسط احمدي نژاد است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نماينده دشت آزادگان با بيان اينكه مراسم تحليف امروز دكتر احمدي نژاد يادآور دوران شهيد رجايي است اظهار داشت: با همان مظلوميت و صداقت تمام امروز احمدي نژاد از سادگي و خدمت به مردم و صداقت با آنان سخن گفت و اين نويد بالندگي و اقتدار دولت آينده است كه عدالت و صداقت را بهم گره زده است.

مولاهويزه افزود: بي شك تركيب وزاري آينده از اين دو اصل خارج نخواهد بود، گرچه نامشان مانند ديگر وزراي دولتهاي گذشته مشهور نيست اما دو اصل صداقت و عدالت در آن موج مي زند.

اين نماينده مجلس تازگي فهرست اعضاي دولت را تاكيد كرد و اظهار داشت: اين تازگي دولتمردان خود شروع يك انقلاب اداري در كشور خواهد بود.

 

کد مطلب 214879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها