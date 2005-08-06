دو اصل صداقت و عدالت در فهرست كابينه احمدي نژاد موج مي زند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نماينده دشت آزادگان با بيان اينكه مراسم تحليف امروز دكتر احمدي نژاد يادآور دوران شهيد رجايي است اظهار داشت: با همان مظلوميت و صداقت تمام امروز احمدي نژاد از سادگي و خدمت به مردم و صداقت با آنان سخن گفت و اين نويد بالندگي و اقتدار دولت آينده است كه عدالت و صداقت را بهم گره زده است.

مولاهويزه افزود: بي شك تركيب وزاري آينده از اين دو اصل خارج نخواهد بود، گرچه نامشان مانند ديگر وزراي دولتهاي گذشته مشهور نيست اما دو اصل صداقت و عدالت در آن موج مي زند.

اين نماينده مجلس تازگي فهرست اعضاي دولت را تاكيد كرد و اظهار داشت: اين تازگي دولتمردان خود شروع يك انقلاب اداري در كشور خواهد بود.