آمریکایی ها در رفتار خود صادق نیستند/ نظام اسلامی در برابر انعطاف غرب نرمش قهرمانانه دارد

مرتضی منشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تغییر رفتار و منش آمریکا ناشی از دیپلماسی موثر نظام اسلامی در عرصه جهانی است و در این راستا بهره‌گیری از نرمش قهرمانانه که با هوشیاری از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد توانست دنیا را متوجه منطق و عقلانیت جمهوری اسلامی کند اما آمریکا در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان داد که در رفتارهای خود صداقت لازم را ندارد و در سیاست‌های خود دوگانه عمل می‌کند.

نرمش قهرهمانانه به عنوان یکی از تاکتیک های نظام اسلامی تحقق یافت

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک، ادامه داد: در این سفر نرمش قهرهمانانه به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های نظام اسلامی تحقق یافت و در این راستا روحانی ضمن حفظ عزت و اقتدار نظام موجب شد تا رفتار و گفتار آمریکا تغییر کند.

منشادی یادآور شد: امروز نظام اسلامی باید روحیه مقاومت خود را حفظ کرده و در خط اصول و آرمان های انقلاب اسلامی حرکت کند زیرا در حال حاضر همین شیوه توانست سران کشورهای غربی را اقناع کند و به آنان بفهماند که جمهوری اسلامی با روحیه جهادی و مقاوم پای کار آمده است.

آمریکا حقوق مسلم نظام اسلامی را به رسمیت بشناسد

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به عدم خوش بینی نسبت به رابطه با آمریکا، ادامه داد: بی‌تردید نظام اسلامی در برابر انعطاف غرب نرمش قهرمانانه دارد اما نباید دیگر به برقراری رابطه ایران و آمریکا خوش بین بود زیرا این رابطه در صورتی برقرار می‌شود که آمریکا حقوق مسلم نظام اسلامی را به رسمیت بشناسد و در عمل صادقانه رفتار کند.

وی یادآور شد: نمونه‌‌ای از بی صداقتی رئیس جمهور آمریکا دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.

به گفته وی با برقراری رابطه میان این دو کشور مشکلات تحریم ها یک شبه حل نخواهد شد و بنده اعتقاد دارم خوش بینی زیاد در این مقوله یک تهدید بزرگ است.