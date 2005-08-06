ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان بايد تا پايان مرداد ماه تخليه شود // دانشگاه هنر اصفهان با كمبود شديد فضاي فيزيكي مواجه است

دكتر باقري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي"مهر" افزود: دانشگاه هنر اصفهان با كمبود شديد فضاي فيزيكي مواجه است. تعداد ساختمان هاي دانشكده هاي اين دانشگاه كمتر از نياز دانشگاه است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر ساختمان مركزي اين دانشگاه به دليل اينكه قبل از انقلاب اسلامي ساخته شده است بايد در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد. اين بنياد حكم تخليه ساختمان مركزي دانشگاه را ارائه كرده است.
باقري خاطرنشان كرد: دانشگاه هنر اصفهان تا پايان مرداد ماه فرصت دارد ساختمان مركزي دانشگاه را تخليه كند، اين در حالي است كه دانشگاه هيچ ساختمان ديگري براي انتقال ندارد.
معاون دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان اظهار كرد: با توجه به اينكه اين ساختمان كليدي ترين ساختمان دانشگاه است، مسئولين دانشگاه در حال مكاتبه با دفتر مقام معظم رهبري و تني چند از نمايندگان مجلس هستند.
وي در پايان يادآور شد: دانشگاه هنر اصفهان تاكنون راهكاري را از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دريافت نكرده است.
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