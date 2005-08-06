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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

رضا موسوي زاده در گفت وگو با "مهر" عنوان كرد:

موسيقي بي كلام نشاط آور مخاطب بيشتر دارد

اجراي موسيقي بي كلام پرتحرك و نشاط آور، درخارج از كشور مخاطبان بيشتري را جذب مي كند .

رضا موسوي زاده درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : با توجه به اجراهاي مختلف درخارج ازايران و به خصوص دراجراي اخير كشور "بلاروس " متوجه شدم كه موسيقي بي كلام ودرعين حال پرتحرك و نشاط آور،علاقه مندان بيشتري را به خود جذب مي كند .
سرپرست گروه " فاخته " درادامه افزود : گروه ما درجشنواره " اسلاوها " در كشور " بلاروس " شركت كرد كه مخاطبان اين جشنواره و اجراهاي متعدد درشهر" ويت بكس " از سراسرجهان بودند و استقبال خوبي از موسيقي ايراني به عمل آوردند، البته همانطور كه گفتم موسيقي ضربي، علاقه مندان بيشتري داشت .
وي خاطرنشان كرد: قطعه " رنگين كمان " كه از تم هاي محلي برخوردار بود، در اين جشنواره اجرا شد و با استقبال بي نظيري مواجه شد. اين قطعه برگرفته ازموسيقي محلي لري ، كردي ، گيلكي و.. است كه ازدستگاه موسيقي "اصفهان " به دستگاه موسيقي "ماهور" تبديل مي شد .

 

کد مطلب 214885

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