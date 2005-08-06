موسيقي بي كلام نشاط آور مخاطب بيشتر دارد

رضا موسوي زاده درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : با توجه به اجراهاي مختلف درخارج ازايران و به خصوص دراجراي اخير كشور "بلاروس " متوجه شدم كه موسيقي بي كلام ودرعين حال پرتحرك و نشاط آور،علاقه مندان بيشتري را به خود جذب مي كند .

سرپرست گروه " فاخته " درادامه افزود : گروه ما درجشنواره " اسلاوها " در كشور " بلاروس " شركت كرد كه مخاطبان اين جشنواره و اجراهاي متعدد درشهر" ويت بكس " از سراسرجهان بودند و استقبال خوبي از موسيقي ايراني به عمل آوردند، البته همانطور كه گفتم موسيقي ضربي، علاقه مندان بيشتري داشت .

وي خاطرنشان كرد: قطعه " رنگين كمان " كه از تم هاي محلي برخوردار بود، در اين جشنواره اجرا شد و با استقبال بي نظيري مواجه شد. اين قطعه برگرفته ازموسيقي محلي لري ، كردي ، گيلكي و.. است كه ازدستگاه موسيقي "اصفهان " به دستگاه موسيقي "ماهور" تبديل مي شد .