ديداردوستانه تيم ملي فوتبال ايران برابر عربستان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" در حالي كه قبلا عنوان شده بود به علت درگذشت ملك فهد ديدار دوستانه تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل عربستان برگزارنخواهد شد، اما با سفرتيم ملي اين كشوربه مالزي همه گمانه زني ها اشتباه ازآب درخواهد آمد.

درهمين راستا فدراسيون فوتبال عربستان با ارسال نامه اي به فدراسيون فوتبال كشورمان ازتيم ملي ايران دعوت كرده است با حضور درمالزي ديداردوستانه اي را با تيم ملي عربستان برگزاركند.

اين ديداردرراستاي آماده سازي دوتيم براي حضوردردورپاياني مسابقات مقدماتي جام جهاني روز20 مردادماه برگزارمي شود.

لازم به ذكراست: تيم ملي فوتبال كشورمان پس ازبرگزاري اين ديداردوستانه راهي ژاپن خواهد شد تا آخرين ديدارمقدماتي خود را روز 26 مردادماه درورزشگاه سايتاما مقابل تيم ملي اين كشوربرگزاركند.