خبری از معرفی جاذبه های ایران در فیلمهای ایرانی نیست

محمد ابراهیم لاریجانی به خبرنگار مهر گفت: این روزها دیدن سریالهای ساخت کشور ترکیه از طریق ماهواره ها اغلب خانواده های ایرانی را به خود مشغول کرده است. فارغ از محتوی ؛پیام؛جذابیت و سرگرم کننده بودن و یا نبودن این سریالها ؛ موضوعی که خیلی پر رنگ در این سریالها به آن پرداخته شده است؛ استفاده هوشمندانه از لوکیشن های توریستی و ساخت و پخش و توزیع فیلم و سریال ترکی در ابعاد جهانی است. تا جائی که علاوه بر صحنه ها و سکانسهای رمانتیک ؛ حتی صحنه های پلیسی و خشن و حتی یک مراسم ترحیم و تدفین در این سریالها در لوکیشن های بسیار زیبا با پس زمینه یک اثر تاریخی یا یک جاذبه گردشگری و یا با القای یک صحنه ای از فضای مدرن کشور ترکیه ساخته می شود.

وی گفت: در این سریالها ؛ ترکیه کشوری زیبا و اروپایی با جاذیه های گردشگری متعدد و با سیستم حمل و نقل مدرن و زندگی اشرافی مردمان و دهها ویژگی مثبت دیگر حتی در کسب و کار و تجارت معرفی می شود تا جایی که هر بیننده ای را فارغ از محتوی فیلم به فکر سفر به ترکیه می اندازد و حتی دیده می شود برخی حسرت زندگی در آن کشور را میخورند آن هم نه با درک صحیحی از آن کشور بلکه صرفا با دیدن سریالها و حسی که از تماشای این سریالها به بیننده منتقل می شود .

لاریجانی بیان کرد: به علت ورود ۳۵میلیون توریست خارجی در سال به ترکیه و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری های بین المللی؛ و اصلاح قوانین مرتبط ؛ کشور ترکیه به یکی از جذاب ترین کشور های دنیا تبدیل شده و این جذابیت با زیرکی هرچه تمام تر و با بهره گیری از سریال و فیلم و تلفیق آن با موسیقی و جلوه های ویژه به جهان معرفی شده است و به جرات میتوان گفت بخشی از توفیقات سالهای اخیر این کشور در حوزه صنعت توریسم را میتوان ناشی از عملکرد صحیح سینما گران ترک دانست.

مدیرکل اسبق اداره کل میراث فرهنگی تهران گفت: استفاده از نمای شب و نورپردازی های حرفه ای که در منظر شهری صورت گرفته و به نمایش گذاشتن رنگ و نور و حجم و فضای سبز شهری ؛ و به نمایش گذاشتن خیابانهای بدون ترافیک ؛ ساختمانها؛ هتل ها ؛پارکها و تاسیسات ساحلی زیبا و مدرن ؛ هم بر جذابیت این سریالها افزوده و هم به خوبی ترکیه را معرفی کرده است و قطعا این روند گرایش سفر به این کشور را تدریجا افزایش خواهد داد و این یعنی موفقیت سازندگان این سریالها ؛ که به یکی از اهداف خود که بی شک جلب و جذب توریست به کشور شان بوده ؛ رسیده اند.

دبیر اسبق ستاد تسهیلات سفر بیان کرد: تهیه کنندگان و تولید کنندگان محصولات فرهنگی و سینما گران ترک به خوبی توانستند سونامی ترکیه گرایی را در برخی کشور ها از جمله ایران و حتی اروپا به راه بیاندازند و به خوبی نقش موثر و مثبت سینما در توسعه گردشگری را اثبات کرده اند . همانگونه که قبلا کشورشان را با صدور فرهنگ غذاهای ترکی به جهان شناساندند، تا جایی که در همه کشور های اروپایی "دونر کباب ترکی" تابلوی سردر بسیاری از رستورانها است و اخیرا هم که با ساخت سریالهای تاریخی، قدمت و قدرت امپراطوری دیروزی خود را چاشنی زیبایی و مدرنیته امروزی کرده اند و آرام و بی صدا و با کمترین هزینه ؛ یک ترکیه ی تاریخی ، توریستی ، اروپایی و مدرن را به ذائقه جهانیان تزریق می کنند. کاری که متاسفانه در کشور مان به آن پرداخته نمی شود.

وی افزود: حتی در فیلم های ایرانی با سطح جهانی و اسکار هم ، از معرفی ایران و لوکیشن های توریستی و معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورمان خبری نیست. حالی که این کار نیازمند همکاری و تعامل دوسویه ،بین فعالان دولتی و خصوصی صنعت گردشگری با سینماگران و تولید کنندگان اقلام سمعی و بصری کشورمان است. تا با همفکری و تعیین اهداف و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کشور ، هم شاهد تنوع لوکیشن ها و هم معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری کشورمان باشیم.