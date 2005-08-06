چين شرايط بازگشت دالايي لاما به تبت را اعلام كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، چين مدت زمان طولاني است كه اظهارداشته برنده جايزه سال 1989 به دنبال استقلال تبت است. به همين دليل از زماني كه دالايي لاما به دنبال يك قيام ناموفق در سال 1959 به هندوستان گريخت نمي توانست به تبت بازگردد.

"وو ينگي"، معاون فرمانداري تبت در يك كنفرانس خبري اظهار داشت، راههاي گفتگو با دالايي لاما باز است. من اغلب با نمايندگان خصوصي وي ارتباط دارم.

9 سال پس از حمله چين كه دالايي لاما به هندوستان گريخت به عنوان رهبر معزول شده دولت تبت در هندوستان فعاليت كرده است.

اين رهبر معنوي اظهار داشته است كه خواستار راه حل توافقي دوجانبه است كه اين امر در برگيرنده خودمختاري گسترده تبت است نه استقلال آن .

ماه سپتامبر گذشته سفيران خصوصي دالايي لاما به عنوان بخشي از فرآيند حساس و كند گفتگو ، در راستاي آينده تبت و بازگشت احتمالي رهبر معنوي تبتي ها با نمايندگان چيني ديدار و گفتگو كردند.

"وو " گفت، ما هرگز دولت تبت خارج از چين را به رسميت نخواهيم شناخت . در اين رابطه جاي بحثي باقي نمانده است.

معاون فرمانداري تبت افزود، دالايي لاما از آيين بودا در راستاي تحقق اهداف سياسي خود سود برده است. براي اين كه او بتواند به تبت باز گردد بايد جزيره خود مختار تايوان را نيز بخشي از خاك چين قلمداد كند.

ماه گذشته در زمان تولد هفتاد سالگي دالايي لاما اين پرسش مبني بر اين كه آيا وي مي تواند به تبت باز گردد مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.

رهبران كمونيست چين يازدهمين "پنچن لاما" ، دومين شخصيت حائز اهميت ديني تبت، را انتخاب كرده و كانديد كردن هر فردي از سوي دالايي لاما را كه از لحاظ سنت حق انتخاب دارد را تكذيب كرده است.

پسر جواني كه از سوي دالايي لاما براي اين سمت كانديد شده بود از آن زمان تا كنون در عموم ديده نشده و به نظر مي رسد در خانه خود در توقيف به سر مي برد.