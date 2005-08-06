قهرماني رقابتهاي رالي كاخ خورشيد نصيب تيم ايران خودروشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" درپايان اين مسابقات تيم ايران خودرو ب با 94 پوئن منفي در سكوي قهرماني ايستاد، تيم بهمن با 99 پوئن منفي رتبه دوم را بدست آورد، و تيم سايپا با 105 پوئن منفي عنوان سوم را به خود اختصاص داد. همچنين در رده آماتورعليرضا موسوي نژاد راننده - فريد لقماني نقشه خوان از استان خراسان اول،

سروش باغبان راننده - عليرضا باغبان نقشه خوان از استان خراسان دوم، محمد روح زاده راننده - آرمان طاهردوست نقشه خوان از مازندران سوم شدند.

دررده حرفه اي كلاس 2000 رامين خادم راننده و وحيد وحدتي نقشه خوان با ماشين زانتيا مقام نخست را از آن خود كردند. واچيك حق ورديان - مسعود واحدي نقشه خوان با ماشين 405 عنوان نايب قهرماني را بدست آورد. اميرعلي جاويد و همايون كمال هدايت با ماشين زانتيا سوم شدند.

بنابراين گزارش در كلاس 1600؛ بهرام فلاحي - حسين مناف زاده از تيم مزدا اول. مسعود فراهاني راننده - كامران حاتم خاني نقشه خوان از تيم مزدا دوم. اميرحسين خليل پورراننده - داوود عزيزي نقشه خوان ازتيم سايپا سوم شدند.

در كلاس 1400؛ پاستور مقصودي راننده، شهريار قورچيان نقشه خوان از تيم ايران خودرو، منصور صرافان راننده ، حسن نبوي نقشه خوان از تيم ايران خودرو، عباس فوقاني راننده و شهرام علي قانعي نقشه خوان از تيم ايران خودرو به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را بدست آوردند.

لازم به ذكر است: در اين مسابقه 14 ورزشكار بانو نيز حضور داشتند كه از نظر كميته فني مسابقات خانم زهره وطن خواه در رقابتهاي رالي كاخ خورشيد برترين بانو شركت كننده معرفي شد.

گفتني است، شركت كنندگان در اين مسابقات با حضور90 خودرو در2 مرحله آماتور و حرفه اي مسافت 1100 كيلومتررا از دانشكده مهدي شهر سمنان آغاز نمودند كه در روز اول مسابقه شركت كنندگان مسافت 570 كيلومتر را طي نمودند و به شهرستان سبزواررسيدند و پس از يك شب استراحت ، مسافت 530 كيلومتري را به سمت خط پايان مسابقه كه در نمايشگاه بين المللي استان خراسان رضوي بود حركت نمودند.