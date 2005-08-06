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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۴۶

محمد يعقوبي: از شكل برگزاري جشنواره امسال، كاملا حمايت مي كنم / گلچيني از نمايش هاي نيمسال دوم در جشنواره اجرا مي شوند

محمد يعقوبي: از شكل برگزاري جشنواره امسال، كاملا حمايت مي كنم / گلچيني از نمايش هاي نيمسال دوم در جشنواره اجرا مي شوند

نمايش هايي كه در جشنواره هاي سال گذشته به اجرا در مي آمد، به نوعي پيش اجرا بود شكل ايده آن اجراي تئاتر اجراي عمومي پيش از جشنواره است .


محمد يعقوبي

محمد يعقوبي نويسنده وكارگردان تئاتر درگفت وگو با خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: از شكل برگزاري جشنواره تئاتر فجر امسال كاملا حمايت مي كنم و فكرمي كنم روش درستي به اجرا درآمده است .
وي افزود: نمايش هايي كه درنيمسال دوم سال 84 اجراي عمومي مي شوند، به شكل نمايش هاي كامل و پخته درمي آيند و درصورت اجرا درجشنواره گلچيني ازنمايش هاي نيمسال دوم روي صحنه مي روند .
وي با بيان اينكه اجراي اين روش به نفع جوانان ناشناس نيست، خاطرنشان كرد : با اينكه درفراخوان آمده است كه به پايان نامه هاي برتر دانشجويي نيز اجازه اجرا داده خواهد شد، اما به جوانان با استعدادي كه خارج از دانشگاه فعاليت تئاتري مي كنند و از طريق كلاس هاي آزاد وارد اين حيطه شده اند، به نوعي بي توجهي شده است .
كارگردان نمايش " گل هاي شمعداني " با انتقاد ازغير رقابتي بودن جشنواره تئاتر فجرامسال، گفت : امسال دوباره اين اشتباه تكرارشد، درحاليكه نمايش ها مي توانست درطي سال داوري شوند و آرايي كه با نظرمردم تطابق بيشتري داشت را به عنوان بهترين اجراهاي سال گذشته معرفي كنند .

 

کد مطلب 214892

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