اجراي " اپراي زرتشت " تا آخر اين ماه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ، " اپراي زرتشت " ساخته آهنگساز "ژان فيليپ رامو" كه از روز دوم آگوست (11 مردادماه) به رهبري "كريستوف روسه" و اركستر "دروت نينگ هولم" در قديمي ترين تئاتر جهان در جزيره اي نزديك به شهر استكهلم سوئد به اجرا در آمد، با استقبال فراوان تماشاگران روبرو شد.

همانطور كه از اسم اين اثر برمي آيد، اين اپرا، درمورد زندگي پيامبر ايراني و اندرزهاي " زرتشت " است كه در سال 1749 توسط رامو ساخته شده است.

فضاي اين اثر بسيار غريب است و به گفته كارشناسان موسيقي ساختاري وهم آلود و پيچيده دارد كه كمتر شنونده اي قادر به درك آن است، با اين حال و عليرغم گفته اين كارشناسان مردم استقبال گرمي از اين اپراي رنسانسي داشته اند.

از ويژگي هاي اين اثر مي توان به بازسازي شخصيت هاي مختلفي كه زرتشت در اوستا به تصوير كشيده بود، اشاره كرد، اگرچه محور اصلي اين اپرا شخصيت هاي اوستا نيستند و نبرد خوبي و نيكي (اهورا مزدا و اهريمن) موضوع اصلي آن است.

اين اپراي طولاني كه تا 16 آگوست (25 مردادماه ) به روي صحنه پر رمز و راز تئاتر "رويال" خواهد بود، به همراه دو آنتراكت، سه ساعت و بيست دقيقه طول مي كشد.