موارد ابتلا به وبا در خرمشهر و مرز شلمچه مشاهده نشده است

دكتر اميرحسين بني احمد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در خرمشهر افزود: تمامي امور مراقبتي در شهرستان خرمشهر و مرز شلمچه رعايت شده و اين مناطق تحت كنترل است.

وي به مردم توصيه كرد كه به علت گرماي هوا و فساد پذيري مواد غذايي و آب نسبت به كنترل آب آشاميدني، شست و شوي بهتر سبزيجات و ميوه ها و استفاده از غذاي تازه طبخ شده و عدم استفاده از غذاهاي پخته شده مانده و كنسروي اقدام كرده و اين شرايط را تا پايان فصل گرما رعايت كنند.

بني احمد در مورد مرز شلمچه گفت: اين مرز توسط ماموران نيروي انتظامي 24 ساعته كنترل شده به گونه اي كه از هر عراقي مشكوك نمونه برداري مي شود و اين شرايط كنترل به ميزان بالاتر از حد استاندارد كشوري نيز در شلمچه اعمال مي شود.