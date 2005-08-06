عمليات مرمت و بازسازي گنبد سلطانيه 16 سال قبل آغاز شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد علي اصغر ميرفتاح در جمع خبرنگاران به برنامه ريزيهاي انجام شده در خصوص بازسازي گنبد سلطانيه افزود: برنامه ريزي و پژوهش در جهت مرمت و بازسازي گنبد سلطانيه 18 سال قبل آغاز شده و 16 سال نيز است برنامه ها واقدامات اساسي و اصولي براي انجام كار مرمت و بازسازي آغازو تا كنون هزينه بسياري صرف انجام اين كار شده است .

وي به ثبت گنبد سلطانيه در ثبت آثار جهاني اشاره كرد و گفت: اين گنبد به عنوان يك اثر تاريخي و ملي و بزرگترين گنبد آجري جهان در فهرست آثار جهاني به ثبت رسيده ، همچنين تا كنون اقدامات فني ومعماري زيادي از نظر زلزله ، زمين شناسي ، نوع ملات ، كاشيكاري و.. انجام شده ودر حدود 50 نفر از كارشناسان و متخصصين دراين زمينه فعاليت مي كنند.

سرپرست پژوهشهاي باستان شناسي گنبد سلطانيه تاكيد كرد: 70 درصد از عملليات صورت گرفته در اين گنبد مربوط به اقدامات و برنامه ريزيهاي پژوهشي و30 درصد نيزبه اقدامات اجرايي آن مربوط مي شود .

وي در خصوص طولاني شدن عمليات مرمت و بازسازي گنبد سلطانيه افزود: هر حركت مرمتي نياز به پژوهشگر دارد بنابراين عمليات مرمت مدت زمان زيادي به طول مي انجامد واين امر كاملا طبيعي است.

ميرفتاح خاطر نشان كرد: روزانه تعداد زيادي گردشگر داخلي و خارجي از گنبد سلطانيه بازديد مي كنند كه بطور متوسط به 500 نفر در روز مي رسند البته تعداد گردشگران با توجه به فصول مختلف متفاوت است .