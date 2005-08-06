اسامي 52 هزار پذيرفته شده رشته هاي بورسيه آزمون سراسري اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" بسطامي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در اين ويژه نامه اسامي 59 هزار نفر از شركت كنندگان در اين آزمون اعلام شده كه اين افراد با مراجعه به دانشگاه مورد نظرشان مي توانند مراحل بعدي مصاحبه، معاينه و سراير مراحل گزينش را طي كنند.

وي تاكيد كرد: اسامي اين افراد در بيش از 14 رشته مشخص شده كه زمان مصاحبه آن ها نيز دراين ويژه نامه مشخص شده است.

بسطامي خاطر نشان كرد: داوطلبان رشته هاي تحصيلي شرايط خاص بايد در فرم انتخاب رشته، رشته هاي تحصيلي شرايط خاص را در اولويت هاي اول خود قرار دهند. در دفترچه شماره 2 به طور كامل اين مورد توضيح داده شده است.

مدير كل روابط عمومي سازمان سنجش كشور همچنين از توزيع ويژنامه آزمون فني و حرفه اي و دوره هاي كارداني پيوسته خبر داد و افزود : اين ويژه نامه امروز (15 مرداد ماه) منتشر شده است. اين آزمون روز جمعه 21 مرداد ماه برگزار مي شود و زمان توزيع كارت روزهاي چهارشنبه نوزدهم و پنج شنبه بيستم مرداد ماه سال جاري خواهد بود.

بسطامي تاكيد كرد: در اين آزمون 620 هزار نفر در 40 رشته به رقابت مي پردازند كه نتايج آن شهريور ماه سال جاري اعلام خواهد شد.