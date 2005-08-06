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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۴۶

مدير كل روابط عمومي سازمان سنجش در گفتگو با "مهر"

اسامي 52 هزار پذيرفته شده رشته هاي بورسيه آزمون سراسري اعلام شد

اسامي 52 هزار پذيرفته شده رشته هاي بورسيه آزمون سراسري اعلام شد

مدير كل روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 84 در ويژه نامه نشريه پيك سنجش شنبه 15 مرداد ماه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" بسطامي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در اين ويژه نامه اسامي 59 هزار نفر از شركت كنندگان در اين آزمون اعلام شده كه اين افراد با مراجعه به دانشگاه مورد نظرشان مي توانند مراحل بعدي مصاحبه، معاينه و سراير مراحل گزينش را طي كنند.

وي تاكيد كرد: اسامي اين افراد در بيش از 14 رشته مشخص شده كه زمان مصاحبه آن ها نيز دراين ويژه نامه مشخص شده است.

بسطامي خاطر نشان كرد: داوطلبان رشته هاي تحصيلي شرايط خاص بايد در فرم انتخاب رشته، رشته هاي تحصيلي شرايط خاص را در اولويت هاي اول خود قرار دهند. در دفترچه شماره 2 به طور كامل اين مورد توضيح داده شده است.

مدير كل روابط عمومي سازمان سنجش كشور همچنين از توزيع ويژنامه آزمون فني و حرفه اي و دوره هاي كارداني پيوسته خبر داد و افزود : اين ويژه نامه امروز (15 مرداد ماه) منتشر شده است. اين آزمون روز جمعه 21 مرداد ماه برگزار مي شود و زمان توزيع كارت روزهاي چهارشنبه نوزدهم و پنج شنبه بيستم مرداد ماه سال جاري خواهد بود.

بسطامي تاكيد كرد: در اين آزمون 620 هزار نفر  در 40 رشته به رقابت مي پردازند كه نتايج آن شهريور ماه سال جاري اعلام خواهد شد.

کد مطلب 214896

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