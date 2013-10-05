به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ادبی ایران زمین فرهنگسرای ابن سینا با همکاری موسسه فرهنگی هنری ملت با نزدیک شدن به روز بزرگداشت حافظ این نشست را روز یکشنبه 14 مهرماه برگزار می‌کند. قرار است در این نشست ادبی، خرمشاهی‏ غزل «بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد» را از حافظ تحلیل کند و پس از آن، به پرسش‏های دانشجویان درباره‏ همان غزل پاسخ دهد.

افزون ‏بر این در جلسه مذکور چند شاعر نیز سروده‏‌های خود را به مهمانان تقدیم می‌‏کنند.

بهاءالدین خرمشاهی در سال 1324 در قزوین به دنیا آمد. او در زمینه ادبیات فارسی و علوم تربیتی به تحصیل پرداخت و سرانجام با اخذ مدرک کارشناسی ارشد کتابداری فارغ التحصیل شد. خرمشاهی فعالیت علمی و فرهنگی خود را از سال 1351 به عنوان عضو گروه علمی مرکز خدمات کتابداری و کتابخانه ملی آغاز کرد و تا سال 1363 در این مرکز مشغول به کار بود و پس از آن به عضویت انجمن فلسفه وابسته به موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی درآمد. استاد خرمشاهی بعد از فارغ التحصیل شدن بیشتر وقت خود را در زمینه قرآن پژوهی و حافظ پژوهی صرف کرد.

از این محقق شش اثر قرآنی تا به حال به جامعه فرهنگی و قرآنی عرضه شده است. وی در حافظ پژوهی و غیر آن نیز دارای تالیفاتی است. کتابهای او در زمینه‌های مختلف اعم از تصحیح، ترجمه و تالیف به پنجاه مورد بالغ می‌شود. او همچنین بیش از پانصد مقاله علمی به یادگار گذاشته است.

نشست مذکور ساعت 17:30 روز یکشنبه در فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی برگزار می‌شود.