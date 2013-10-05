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۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

سرهنگ جعفری عنوان کرد:

برقراری امنیت ماموریت اصلی پلیس/ مردم سالاری امری انکارناپذیر است

برقراری امنیت ماموریت اصلی پلیس/ مردم سالاری امری انکارناپذیر است

زنجان -خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان، برقراری امنیت را ماموریت اصلی پلیس اعلام کرد و گفت: در این راستا نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در جامعه تمام امکانات و نیروهای خود را به کار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد جعفری ظهر شنبه در مراسم صبحگاه یگان های نیروی انتظامی استان، امنیت در استان را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: نیروی انتظامی در راستای برقراری امنیت جامعه با نیروی های توانمند و متخصص خود شبانه روز در عرصه امنیت خدمت می کند.

وی استان زنجان را جزو استانهای امن کشور اعلام کرد و اظهار داشت: استان زنجان بعد از ایلام و کیش امن ترین استان کشور است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان شعار امسال هفته نیروی انتظامی "اقتدار پلیس در سایه مردم داری ، قانون مداری و روز آمدی " یاد کرد و گفت: در این راستا برقراری امنیت، مشارکت مردم و حکومت دینی را می طلبد.

سرهنگ جعفری گفت: پلیس به عنوان نماد قانون مداری و کار آمدی و اقتدار در راستای مقابله با مجرمان و اراذل و اوباش وبرقراری آرامش و امنیت در جامعه از هیچ گونه تلاشی مضایقه نمی کند.

وی تاکید کرد: جلب مشارکت مردم در تولید امنیت در جامعه محقق می شود چرا که تحقق امنیت در جامعه اصلی ترین ماموریت پلیس است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: اقتدار توام با رافت و مهربانی سرلوحه کار پلیس است .

سرهنگ جعفری گفت: استان زنجان در کشف جرایم و کشف مواد مخدر در استان اقدامات خوبی انجام داده است.

وی یادآور شد: مردم سالاری یک اصل انکار ناپذیر است بنابراین حضور مردم در همه عرصه ها و به خصوص مشارکت با پلیس باعث می شود پلیس ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد.

کد مطلب 2148976

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