برقراری امنیت ماموریت اصلی پلیس/ مردم سالاری امری انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد جعفری ظهر شنبه در مراسم صبحگاه یگان های نیروی انتظامی استان، امنیت در استان را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: نیروی انتظامی در راستای برقراری امنیت جامعه با نیروی های توانمند و متخصص خود شبانه روز در عرصه امنیت خدمت می کند.



وی استان زنجان را جزو استانهای امن کشور اعلام کرد و اظهار داشت: استان زنجان بعد از ایلام و کیش امن ترین استان کشور است.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان شعار امسال هفته نیروی انتظامی "اقتدار پلیس در سایه مردم داری ، قانون مداری و روز آمدی " یاد کرد و گفت: در این راستا برقراری امنیت، مشارکت مردم و حکومت دینی را می طلبد.

سرهنگ جعفری گفت: پلیس به عنوان نماد قانون مداری و کار آمدی و اقتدار در راستای مقابله با مجرمان و اراذل و اوباش وبرقراری آرامش و امنیت در جامعه از هیچ گونه تلاشی مضایقه نمی کند.



وی تاکید کرد: جلب مشارکت مردم در تولید امنیت در جامعه محقق می شود چرا که تحقق امنیت در جامعه اصلی ترین ماموریت پلیس است.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: اقتدار توام با رافت و مهربانی سرلوحه کار پلیس است .



سرهنگ جعفری گفت: استان زنجان در کشف جرایم و کشف مواد مخدر در استان اقدامات خوبی انجام داده است.



وی یادآور شد: مردم سالاری یک اصل انکار ناپذیر است بنابراین حضور مردم در همه عرصه ها و به خصوص مشارکت با پلیس باعث می شود پلیس ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد.