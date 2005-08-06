نتايج مسابقات قهرماني دانش آموزان دختر سراسر كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" درمسابقات شنا تاكنون نتايج زير به دست آمده است: در 100 متر پروانه رده سن 12-11 سال دنيا حسيني و در رده سني 14-13 سال نرگس طبيعي هر دو از اصفهان و در رده سني 17-15 سال سارا شيرزادي از كرمانشاه صاحب مدال طلا شدند . در100 در4 مترآزاد تيمي، دررده سني 14 -13 سال تيم هاي اصفهان، تهران و خراسان رضوي به ترتيب عناوين اول تا سوم را از آن خود كردند.

* برترين هاي اسكيت دانش آموزي معرفي شدند

درچارچوب مسابقات قهرماني اسكيت دانش آموزان دختردرمقطع ابتدايي درماده سرعت فاطمه حجازي از فارس اول شد، مهسا آرزومند ازخراسان رضوي به مقام دوم دست يافت و آنيتا هاشميان از اصفهان برسكوي سوم ايستاد . درماده استقامت نيلوفر مرداني ازتهران گردن آويزطلا راازآن خود كرد وفاطمه حجازي و ياسمن قرشي نژاد هر دوازفارس به ترتيب دوم و سوم شدند.

* شروع دور جديد مسابقات پينگ پنگ

درادامه مسابقات تنيس روي ميزدرمقطع ابتدايي تيم هاي همدان وكرمان با غلبه بر رقيبان خود به دور بعد راه يافتند. درمقطع راهمنايي هم تيم هاي اصفهان، كرمان، چهارمحال و بختياري ، تهران، قزوين ، همدان، شهرستان هاي تهران، قم، خوزستان، گلستان، كرمانشاه وگيلان با غلبه برحريفان به دور بعدي اين مسابقات صعود كردند.

* تب بدمينتون بالا گرفت

درمسابقات بدمينتون دختران درمقطع ابتدايي تهران و فارس با غلبه برحريفان خود با اقتداربه دوربعدي صعود كردند. درمقطع راهنمايي نيز تيم هاي تهران، فارس، اصفهنان و خراسان رضوي با پيروزي برابر حريفان جوازحضور درمرحله بعد را بدست آوردند.

* مصاف دختران واليباليست

درادامه مسابقات واليبال دانش آموزان دختر ابتدايي تيم هاي قزوين، همدان، تهران، شهرستان هاي تهران، خراسان رضوي و چهارمحال بختياري راهي دور بعدي مساباقت شدند. درمقطع راهنمايي هم تيم هاي كرمان، شهرستان هاي تهران، آذربايجان شرقي، هرمزگان و تهران با عبور از سد حريفان به دور بعد صعود كردند.

* بسكتبال

مسابقات بسكتبال قهرماني دختران دانش آموزهمچنان با هيجان درحال پيگيري است. درمقطع ابتدايي تيم هاي فارس، قزوين، تهران و كرمان با غلبه بر ديگران خود را به عنوان مدعي قهرماني در دور بعدي نشان دادند. درمقطع راهنمايي نيز تيم هاي خراسان رضوي، شهرستانهاي تهران، تهران، همدان و يزد با شكست حريفان به مرحله بعد صعود كردند.