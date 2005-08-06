فيلم مستند داستاني "شور حسيني" ساخته شد

به گزارش خبرنگارگروه فرهنگ وهنر "مهر"، از خرمشهر، اين فيلم 26دقيقه اي ساخته جوان خرمشهري " احسان بينا " است كه سومين اثر و اولين ساخته نيمه بلندش مي باشد.

بينا به خبرنگارمهر گفت: شورحسيني مضموني ازآداب ورسوم مردم خرمشهردرايام عزاي سرورشهيدان حضرت امام حسين (ع ) درماه محرم دارد. داستان اين فيلم را عبدالله حليات نوشته وتصويربرداري وتدوين نيزبه عهده عادل عبودي بوده است. جمال ظهيري دستياركارگردان وحسين ذوالفقاري نيزگويندگي متن اين فيلم مستند داستاني را داشته است.

يادآورمي شود احسان بينا فيلمسازجوان خرمشهري براي ساخت فيلم كوتاه انگشتري، رتبه اول كشوري را درجشنواره دانش آموزي سال گذشته به خود اختصاص داده بود. بينا از فيلم شورحسيني يك فيلم كوتاه نيزساخته است .