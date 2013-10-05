دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین طرح گرنت فرهنگی در دانشگاه خواجه نصیر گفت: تاکنون هیچ دانشگاهی به مساله گرنت فرهنگی اساتید نپرداخته اما دانشگاه خواجه نصیر در راستای تشویق اساتیدی که فعالیت فرهنگی دارند طرح گرنت فرهنگی را تدوین کرد.

وی ادامه داد: اساتید همان گونه که در ازای فعالیت‌های پژوهشی و براساس امتیازی که کسب می کنند گرنت پژوهشی دریافت می کنند، در ازای فعالیت های فرهنگی و براساس امتیازی که کسب می کنند می توانند از گرنت فرهنگی برخوردار شوند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به برخی از فعالیت های فرهنگی اساتید گفت: راهنمایی فرهنگی دانشجویان، فعالیت فرهنگی در سطح دانشکده و دانشگاه، تدوین کتاب فرهنگی، مقاله فرهنگی شرکت در جلسات فرهنگی و برنامه های فرهنگی همه دارای امتیاز است که محاسبه شده و براساس آن گرنت فرهنگی به اساتید تعلق می گیرد.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری بودجه گرنت فرهنگی مشخص شده و اساتید فعال فرهنگی از سال آینده گرنت فرهنگی دریافت می کنند.

قاسمی در ادامه از بازنگری آیین نامه گرنت اساتید دانشگاه هم خبر داد و گفت: زمانی که ریاست دانشگاه خواجه نصیر را قبول کردم گرنت اساتید بازنگری شد، پیش از آن اساتید از امتیازات و گرنت هایی برخوردار شده بودند که به طور پراکنده بود برهمین اساس تمام این موارد در یک دستورالعمل تحت عنوان گرنت پژوهشی اساتید تدوین شد و حدود یک سال و نیم در شورای دانشگاه و سطح دانشکده ها مطرح شد و سپس به عنوان گرنت پژوهشی اساتید مصوب شد.