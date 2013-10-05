  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

اساتید دانشگاه خواجه نصیر تسهیلات فرهنگی می‌گیرند

اساتید دانشگاه خواجه نصیر تسهیلات فرهنگی می‌گیرند

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از تدوین طرح گرنت فرهنگی اساتید در این دانشگاه خبر داد و گفت: از سال تحصیلی آینده اساتید دانشگاه خواجه نصیر از گرنت فرهنگی برخوردار می شوند.

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین طرح گرنت فرهنگی در دانشگاه خواجه نصیر گفت: تاکنون هیچ دانشگاهی به مساله گرنت فرهنگی اساتید نپرداخته اما دانشگاه خواجه نصیر در راستای تشویق اساتیدی که فعالیت فرهنگی دارند طرح گرنت فرهنگی را تدوین کرد.

وی ادامه داد: اساتید همان گونه که در ازای فعالیت‌های پژوهشی و براساس امتیازی که کسب می کنند گرنت پژوهشی دریافت می کنند، در ازای فعالیت های فرهنگی و براساس امتیازی که کسب می کنند می توانند از گرنت فرهنگی برخوردار شوند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به برخی از فعالیت های فرهنگی اساتید گفت: راهنمایی فرهنگی دانشجویان، فعالیت فرهنگی در سطح دانشکده و دانشگاه، تدوین کتاب فرهنگی، مقاله فرهنگی شرکت در جلسات فرهنگی و برنامه های فرهنگی همه دارای امتیاز است که محاسبه شده و براساس آن گرنت فرهنگی به اساتید تعلق می گیرد.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری بودجه گرنت فرهنگی مشخص شده و اساتید فعال فرهنگی از سال آینده گرنت فرهنگی دریافت می کنند.

قاسمی در ادامه از بازنگری آیین نامه گرنت اساتید دانشگاه هم خبر داد و گفت: زمانی که ریاست دانشگاه خواجه نصیر را قبول کردم گرنت اساتید بازنگری شد، پیش از آن اساتید از امتیازات و گرنت هایی برخوردار شده بودند که به طور پراکنده بود برهمین اساس تمام این موارد در یک دستورالعمل تحت عنوان گرنت پژوهشی اساتید تدوین شد و حدود یک سال و نیم در شورای دانشگاه و سطح دانشکده ها مطرح شد و سپس به عنوان گرنت پژوهشی اساتید مصوب شد.

کد مطلب 2149016

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