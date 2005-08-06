پروژه هاي مشاركتي نيمه تمام شهرداري تهران ساماندهي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس داود مددي به تعيين تكليف و يا انعقاد متمم هاي قراردادهاي پروژه هاي مشاركتي نيمه تمام مولوي ، الماس كريمخان، بازار بزرگ سنتي ستارخان، مسكوني مرواريد غرب ، ميلاد قائم، بلور ، مجموعه مسكوني قصر سوزان و مجموعه اداري بابك در مناطق مختلف شهرداري طي يكسال گذشته اشاره كرد و گفت: اين سازمان با يك نگرش تخصصي و ايجاد وحدت رويه در تعامل با سرمايه گذاران، درصدد تصحيح ديدگاهها برآمده و پروژه هاي نيمه تمام مشاركتي را كه چهره شهر را مخدوش نموده ، به حركت واداشته است.

وي ياد آور شد: بيشتر اين پروژه ها به واسطه عدم برخورداري از يك بستر حقوقي مناسب ، پس از تغيير مديريت ها و يا عدم تعريف جايگاههاي طرفين قرار داد، موجبات توقف پروژه را در سالهاي گذشته فراهم آورده اند.

مددي افزود: اين سازمان با تاكيد بر يك مديريت كيفي فرآيند گرا ، با خلق ايده نوين مديريت شهري ، انشايي جديد در عرصه مشاركت در شهرداري تهران را نهادينه كرد.

مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهر تهران بر آورد اوليه مبلغ قرار دادهاي پروژه هاي مشاركتي نيمه تمام را در حدود 20000 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان سال جاري علاوه بر انعقاد قرار داد پروژه هاي جديد مشاركتي در تهران به ارزش 20000 ميليارد ريال ، ساماندهي و تعيين تكليف پروژه هاي مشاركتي نيمه تمام در 13 سال گذشته را در دستور كار جدي اين سازمان مي باشد.

وي سرعت در تصميم گيري و صراحت در پاسخگويي و همچنين شفافيت و ثبات در قوانين و نحوه عملكرد را از جمله انتظارات سرمايه گذار از نهاد شهرداري دانست و افزود: اين سازمان در پي تامين اين خواسته ها و ايجاد نظام و هماهنگ هدايت و كنترل پروژه هاي مشاركتي بطور يكسان در تمام مناطق شهرداري است.