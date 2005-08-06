114دور برگردان جديد براي تهران طراحي شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 10 مزيت دوربرگردان هاي تهران را اعلام كرد: 1- حذف چراغ هاي راهنمايي و در نتيجه حذف هزينه هاي نگه داري از اين چراغ ها 2- كاهش زمان تاخير از طريق افزايش ظرفيت عبور خودروها تا ميزان 30 درصد 3- فراهم آوردن امكان دسترسي آسان به كليه جهات حركتي براي خودروهاي عبوري 4- رعايت طول تداخل مسير و در نتيجه كاهش حركات تداخلي 5- افزايش سطح سرويس و در نتيجه افزايش سرعت عملي خودروهاي عبوري 6- كاهش مصرف سوخت و كاستن از آلودگي هاي زيست محيطي به جهت حذف چراغ هاي قرمز 7- افزايش ظرفيت عبوري مسيرهاي مستقيم به دليل حذف حركات گردشي به ويژه گردش به چپ 8- كاهش نقاط برخورد و در نتيجه كاستن از ميزان تصادفات رانندگي 9- جلوگيري از اجراي پروژه هاي پرهزينه مانند تقاطع هاي غير هم سطح 10- اجراي سريع پروژه در كوتاه ترين مدت زمان ممكن در جهت خدمت به مردم.