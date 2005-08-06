جاده چالوس با كمك مردم پاكسازي شد

رئيس اداره محيط زيست كرج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، گفت: پاكسازي جاده چالوس با حضور 130نفر عضوتشكل هاي غير دولتي و مسافران اين جاده انجام شد.

نوذر حق شناس با اعلام اينكه طرح پاكسازي جاده چالوس از سد اميركبير آغاز شد و تا پل بيلقان ادامه داشت ، افزود: افراد شركت كننده در طرح پاكسازي به صورت خطي در كنار جاده اقدام به جمع آوري زباله ها كردند و اين امر باعث شد در يك حركت نمادين نظر مسافران عبوري از اين مسير نيز به موضوع پاكسازي فضاهاي گردشگري جلب و به دروني كردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست كمك شود.

وي تصريح كرد : زباله هاي جمع آوري شده به خودروهاي مخصوص زباله بخشداري آسارا تحويل و به محل دفن زباله فرستاده شدند.

گفتني است ، در اجراي اين طرح پليس راه ، كلانتري ، بخشداري و شوراي بخش آسارا كرج همكاري داشتند.