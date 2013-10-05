لزوم مشارکت مردم در برقراری امنیت در جامعه/ امنیت زیر بنای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح شنبه در آیین صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان کرمان که در محل فرماندهی استان کرمان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: نیروهای مسلح تلاش بسیاری برای برقراری نظم و امنیت در جامعه انجام داده اند و امنیت پایداری که امروز در استان کرمان برقرار است حاصل همین تلاش هاست.

وی مهم ترین وظیفه حکومت ها رابرقراری امنیت در جامعه عنوان و تصریح کرد: این مقوله در واقع مهمترین خواسته مردم یک کشور است که البته تامین امنیت ضمن تلاش های نیروی انتظامی به همکاری مردم نیز احتیاج دارد.

نجار تصریح کرد: نیروی انتظامی باید مشارکت های مردمی در این زمینه را پررنگتر کند زیرا نقش مردم در تامین امنیت پایدار در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه نشاط در پی برقراری امنیت در جامعه پدیدار می‌شود، افزود: در سایه امنیت در بسیاری از زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می توان موفق عمل کرد، به گونه ای که حماسه سیاسی مد نظر مقام معظم رهبری نیز در نتیجه تلاش ماموران نیروی انتظامی و برقراری امنیت محقق شد.

وی ادامه داد: امنیت و احساس امنیت رابطه مستقیم با هم داشته و وقتی امنیت در کشور وجود داشته باشد جامعه به ثبات می‌رسد.

نجار تصریح کرد: با تلاش‌های کارکنان نیروی انتظامی شاهد ارتقاء روز افزون امنیت در جامعه هستیم و خدمات این نیروی خدوم جای تقدیر و تشکر دارد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان امنیت را زیربنای توسعه کشور دانست و یادآور شد: در آموزه های دینی نیز به مقوله امنیت توجه ویژه‌ای شده است و سیره امامان نیز نشاندهنده این واقعیت است.



