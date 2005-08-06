آتش نشاني كرج 14 هزار مزاحم تلفني داشت

مسئول اطلاع رساني سازمان آتش نشاني شهرستان كرج در گفتگو با خبر نگار خبر گزاري مهر گفت: طي هفته گذشته ستاد ارتباطات سازمان آتش نشاني كرج به 14هزار و 228 مورد تماس تلفني پاسخ داده است كه از اين تعداد 14هزار مورد آن مزاحمان تلفني بوده اند ، 130 مورد مشاوره و 98 مورد مرتبط به عمليات امداد و نجات بوده است.

علي اسكندري اضافه كرد: تعداد مزاحمان تلفني شهرستان كرج بسيار بالاست واين امر موجب نارضايتي پرسنل ستاد ارتباطات آتش نشاني شده است.

وي تاكيد كرد: بيشتر مزاحمان را كودكان تشكيل مي دهند و والدين بايد فرزندان خود را با وظايف آتش نشاني آَشنا كنند و از آنان بخواهند كه براي اين سازمان مزاحمت ايجاد نكند.

اسكندري تصريح كرد: البته در بيشتر مواقع خانواده ها درجريان اين مسئله نيستند و كودكان با استفاده از تلفن هاي عمومي اقدام به مزاحمت مي كنند.

وي خاطر نشان كرد: ازهنگامي كه تلفن هاي عمومي جديد درخيابان ها نصب شد تعداد مزاحمان ما بسيار افزايش پيدا كرده و راه شناسايي مزاحمان و مجازات آنان از بين رفته است.