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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۶

فاطمه بسطامي:

انتشار اثر تازه ايرج بسطامي به تعويق افتاد

قصد انتشار آلبوم ديگر از آثار خصوصي مرحوم ايرج بسطامي را داريم، ولي به دليل سوء استفاده شركت ها اين كار را به فردا و پس فردا موكول مي كنيم .

"فاطمه بسطامي"، خواهر مرحوم ايرج بسطامي، درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت: مرحوم بسطامي اثري در دستگاه هاي موسيقي "شور" و "دشتي" دارد كه از جمله آثار منحصر به فرد و مورد علاقه ايشان بوده و ما به تازگي قصد منتشر كردن آنها را داريم .
وي افزود: متاسفانه انتشار اين اثرموسيقايي به دليل سوء استفاده شركت ها و سهيم شدن آنها در كار به صورت درصد بالاتر،به آينده موكول مي شود .
خاطر نشان مي شود، مرحوم ايرج بسطامي متولد 1336 شهربم است. او نزد اساتيدي نظير "محمدرضا شجريان"، "پرويزمشكاتيان" و... آموزش ديده بود . بسطامي آثاري نظير "مژده بهاري" ، "افشاري مركب"،"رقص آشفته" ، "وطن من" ، "بي كاروان كوبي" و.. را منتشركرده است . او در زلزله بم، دارفاني را وداع گفت.

 

کد مطلب 214916

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