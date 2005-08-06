انتشار اثر تازه ايرج بسطامي به تعويق افتاد

"فاطمه بسطامي"، خواهر مرحوم ايرج بسطامي، درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت: مرحوم بسطامي اثري در دستگاه هاي موسيقي "شور" و "دشتي" دارد كه از جمله آثار منحصر به فرد و مورد علاقه ايشان بوده و ما به تازگي قصد منتشر كردن آنها را داريم .

وي افزود: متاسفانه انتشار اين اثرموسيقايي به دليل سوء استفاده شركت ها و سهيم شدن آنها در كار به صورت درصد بالاتر،به آينده موكول مي شود .

خاطر نشان مي شود، مرحوم ايرج بسطامي متولد 1336 شهربم است. او نزد اساتيدي نظير "محمدرضا شجريان"، "پرويزمشكاتيان" و... آموزش ديده بود . بسطامي آثاري نظير "مژده بهاري" ، "افشاري مركب"،"رقص آشفته" ، "وطن من" ، "بي كاروان كوبي" و.. را منتشركرده است . او در زلزله بم، دارفاني را وداع گفت.