انرژي هسته اي حق غيرقابل انكار ملت ايران است// دولت جديد در انتخاب تيم مذاكره كننده هسته اي دقت لازم را به عمل آورد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، دانشجويان بسيجي استان مركزي طي بيانيه اي در مورد فعاليتهاي هسته اي كشور تصريح كردند : هيچ دولتي حق كوتاه آمدن و معامله سياسي در اين زمينه را ندارد و هر پيشنهادي بايد دربردارنده حق قانوني ملت در استفاده از فناوري هسته اي باشد.

دانشجويان بسيجي استان مركزي موقعيت كنوني را در پرونده هسته اي حساس دانسته و آورده اند: پس از 20 ماه مذاكرات فشرده با اروپا اكنون پيشنهاد قابل توجهي در زمينه حل مسائل هسته اي از سوي اروپا ارايه نشد و به نظر مي رسد سياست مذاكره، تهديد و طميع آنان در راستاي سياست هاي آمريكاست.

بسيج دانشجويي با اشاره به اينكه دنيا متوجه صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران شده است افزود: كشور نيازي به تعليق غني سازي اورانيوم ندارد و بايد جلوي ضررهاي ميلياردي را گرفت.

دانشجويان بسيجي استان مركزي تاكيد كردند: ايران نبايد به سه كشور اروپايي اجازه دهد از حسن نيت ما در راه مقاصد استعماري خود استفاده كنند.

اين دانشجويان پرونده هسته اي كشور را اولين و يكي از مهمترين موارد كاري دولت احمدي نژاد عنوان كردند و افزودند: دولت جديد بايد در انتخاب تيم مذاكره كننده در زمينه مسائل هسته اي كشور دقت لازم را به عمل آورد تا اين تيم به شجاعت از حقوق ملت دفاع كند.

دانشجويان در پايان به رهبر معظم انقلاب اطمينان دادند كه با تمام توان از تصميمات صريح و محكم وي حمايت خواهند كرد.