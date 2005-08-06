فيلمبرداري فيلم سينمايي "دره زاگرس" به پايان رسيد

محمد رضا منصوري، مدير توليد فيلم سينمايي " دره زاگرس " با بيان خبرفوق به خبرنگارسينمايي "مهر" گفت : فيلمبرداري اين فيلم كه بخشي از آن در شهرستان ايذه خوزستان فيلمبرداري شده بود و بخشي ديگردرتهران، ديروز، درتهران به پايان رسيد .

وي درخصوص شروع مراحل فني "دره زاگرس " گفت : حدود 10روزآينده تدوين فيلم توسط "مصطفي خرقه پوش" دراستوديو عروج فيلم آغازمي شود .

"دره زاگرس " تلاش يكسري ازمهندسين و متخصصين ايراني را درافتتاح سد كارون 3 به تصويرمي كشد .

عوامل اين فيلم عبارتست از: كارگردان و تهيه كننده : محمد علي نجفي ، نويسنده فيلمنامه : شادمهرراستين ، مديرفيلمبرداري :حسن كريمي ، طراح صحنه ولباس : محسن شاه ابراهيمي ، طراح گريم : كوروش علي زاده ، مديرتوليد : محمد رضا منصوري وصدا بردار: يدالله نجفي ، حسين بشاش ، وبازيگران : رضا كيانيان ، مريلا زارعي ، بابك حميديان ، سهراب سليمي ، رعنا آزادي ور، قاسم زارع ، كيهان ملكي و با حضور:علي نصيريان ، ژاله علو .