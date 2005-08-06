نحوه فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي امكان پذير نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بررسي آماريارانه پرداختي درسالهاي اخير، نشانگرروند صعودي پرداخت يارانه مي باشد كه در اين ميان بيشترين سهم پرداختي به يارانه گندم اختصاص دارد.

اين گزارش مي افزايد: سهم يارانه گندم در كل يارانه پرداختي دولت از 48 درصد در سال 73 به 70 درصد در سال 81 رسيده و در سال 83 نيزبا توجه به خريد 04/11 ميليون تن گندم داخلي، يارانه گندم افزايش يافته به گونه اي كه با پرداخت 17 هزار و 903 ميليارد ريال ، سهم آن در يارانه كالاهاي اساسي به 76 درصد رسيده است.

با توجه به اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز، براي تامين و توريع كالاهاي اساسي، علاوه بر يارانه ريالي، مابه التفاوت نرخ ارزنيز تخصيص و پرداخت شده است ، بر اين اساس در مجموع براي تامين كالاهاي اساسي 12 هزار و 300 ميليارد ريال مابه التفاوت پرداخت شده است.

اين گزارش حاكيست: در اين راستا كالا برگ يارانه اي اضافي براي 15 ميليون نفراقشار آسيب پذيردر نظر گرفته شده است.

به منظور اجراي ماده 197 قانون برنامه سوم توسعه، با توجه به اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مبني بر كمبود مصرف شيرو شكرو روغن اضافي نسبت به سبد مطلوب غذايي ، يك كالا برگ از كالابرگهاي تعادلي شكرو يك كالابرگ تعادلي روغن كسرودرمقابل توزيع شير مدارس از 30 هزار تن براي دو ميليون نفر دانش آموزبه 84 هزار تن براي 6 ميليون دانش آموزمقطع ابتدايي مناطق محروم كشورافزايش يافته است كه رايگان توزيع شده است.

همچنين به منظورحمايت از توليد داخلي، بخش قابل توجهي از كالاهاي اساسي مورد نيازاز جمله برنج و شكراز طريق توليدات داخلي تامين شده است كه در اين راستا در مجموع 620 هزار تن شكرتوليد داخل از محل سهميه 83 و 161 هزار تن شكر داخلي نيز خريداري شد كه بخشي ازآن از محل سهميه 84 بوده است.

بر اساس اين گزارش، حدود 115 هزار تن انواع برنج داخلي نيز براساس قيمت هاي مصوب تضميني خريد بصورت جايگزين واردات خريداري شده است.

در اين ميان، باتوجه به شرايط مناسب آب و هوايي ، تمام گندم مورد نيازاز توليد داخلي ( 04/11 ميليون تن) تامين شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ادامه سياست پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي و خدمات با توجه به روند صعودي آن و محدوديت منابع يارانه اي در بلند مدت امكان پذير نخواهد بود.

به منظورشفاف سازي و هدفمند كردن يارانه ها مطالعاتي در خصوص شناسايي اقشارآسيب پذيرگروههاي هدف آغاز شده است.

لذا پيشنهاد مي شود در كوتاه مدت، با كاهش تدريجي سهم يارانه عمومي و اختصاص آن به جامعه هاي هدف شناسايي شده، بسترهاي لازم براي حذف پرداخت يارانه غير مستقيم و اتخاذ روش هايي براي پرداخت يارانه مستقيم و نقدي به اقشارآسيب پذير فراهم شود.