به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير كشور در همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد انقلاب مشروطه در تبريز گفت : آذربايجان و قلب آذربايجان؛ تبريز، كانون اصلي يا يكي از كانون‌هاي بسيار ارزشمند تحولات صدساله اخير بوده است. نقش مردم سرافرازي كه در اين خطه از ميهن اسلامي زندگي مي‌كنند در جهت‌گيري‌هاي مثبت اجتماعي سده اخير، غيرقابل انكار است؛ چنان‌كه مشروطه، مشروطه‌خواهي و مهار قدرت توسط اين مردم با همه توان و وجود دنبال شد و به نتيجه رسيد.



وي ضمن بزرگداشت يكصدمين سال صدور فرمان مشروطيت به تاثير انقلاب مشروطه بر حركت هاي مردمي در صد سال اخير اشاره كرد و خواستار بازخواني انقلاب مشروطه و توجه به آفت هاي اين نهضت با هدف آسيب شناسي آن براي كمك به استمرار انقلاب اسلامي شد.



وزير كشور گفت: درست است كه به نام مشروطه و به ياد آن جمع مي‌شويم، اما طبعا اين اجتماع فقط براي تكريم مشروطه‌خواهان نيست، بلكه به منظور بهره‌گيري از آرمان‌هايي است كه آنها برايش تلاش كردند، وگرنه از آرمان‌هاي آنها فاصله گرفتن، بدترين اهانت و بي‌احترامي به آنان است.



موسوي لاري افزود : بايد نهضت مشروطيت را به طور منصفانه بي طرفانه و واقع بينانه مورد بازخواني قرار داد و از لحاظ وجوه علمي نيز آن را مورد بررسي قرار داد تا با استفاده از نتايج آن به دوام و قوام انقلاب اسلامي پرداخت.



وي با اشاره به اين‌ كه مشروطه‌خواهي يعني مهار قدرت و واگذاري امر مردم به مردم، قانونمند كردن رفتار اجتماعي و تنظيم روابط حاكميت و مردم بر اساس چارچوب هاي مورد اتفاق و قبول جامعه، افزود: مشروطه‌خواهان مي‌ديدند كه منشأ همه نابساماني‌ها مهار نشدن قدرت است، از اين رو مشروط كردن قدرت به قانون و نظام‌مند كردن رفتارهاي حاكمان به عنوان راه خروج از نابساماني‌هاي موجود در جامعه و شكستن طلسم قدرت استبدادي و خودكامه تنها راه براي رسيدن به نقطه اوج پيشرفت و توسعه شد.



موسوي لاري در ادامه با بيان گوشه‌هايي از سير تاريخ مشروطه و ارزيابي آن در دستيابي به آرمان‌هاي خود گفت: من معتقدم كه مشروطه در تحول اجتماعي موفق بود. مشروطه واژه‌هايي را در ادبيات اجتماعي ما وارد كرد و پيرامون آن آزادي مطرح شد كه اثراتي در رفتار مردم داشت و موجب شكل‌گرفتن روزنامه، مطبوعات و مدارس شد.



وزير كشور، انقلاب مشروطه را در زمينه‌هاي اجتماعي موفق ارزيابي كرد و افزود: مشروطه توانست باورها، اعتقادات، رسوم و رفتارهاي جديد اجتماعي در جامعه ايجاد كند.



موسوي لاري با بيان اينكه انقلاب مشروطه به ‌دليل نبود ساماندهي نهادهاي اجتماعي نتوانست ماندگاري خود را تضمين كند كه در دراز مدت نيز از همين رهگذر دچار انحراف و زوال شد، ناكامي مشروطه را در ايجاد نهادهاي مدني و ساماندهي اهدافش دانست و افزود: متاسفانه در بسياري از ‌احزابي كه بعد از مشروطه شكل گرفتند تعارض با اهداف مشروطه ديده مي‌شد. خيلي از آنها استقلال و عزت ايراني نداشتند و خود كانوني براي تخريب مشروطه شدند.



وزير كشور با اشاره به ظهور انگيزه‌هاي مردمي به عنوان مشروطه‌خواهان خاطرنشان كرد: مشروطه يك حركت اجتماعي وسيع بود كه تاثيرات اجتماعي آن محرز است اما يكي از دلايل به پايان نرسيدن اين حركت اجتماعي اين بود كه نهادهاي پشتيباني‌كننده مشروطه يا شكل نگرفتند و يا شكل گرفتند اما به جاي اينكه از مشروطه پشتيباني كنند، در منافع شخصي گير كردند.



وي افراطي گري مجذوب شدگان تفكرات غربي را كه براي مقابله با اصول ديني حرارت نشان مي دادند و بسيج شده بودند و نيز تفكر متحجران و باورهاي ديني برخي از مدعيان دروغين دينداري در كشور را دو عامل و آفت انحراف نهضت مشروطيت دانست و اظهار داشت: نبايد گذاشت چنين آفت‌هايي امروز نيز رشد يابند و به تهديدي براي دوام انقلاب مقدس اسلامي مردم با تبديل شوند. اين آفت ها محتواي مشروطيت را به تحريف كشانيدند.



وزير كشور در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد: براي دفاع از انقلاب اسلامي و دور شدن از سرنوشت نهضت مشروطه بايد انديشه هاي والاي امام خميني (ره) را پاس داشت و نهادهاي مردمي را شكل داد و از آرمان هاي رهبري دفاع كرد و مانع از آن شد كه انديشه هاي متحجرانه و قشري جايگزين انديشه هاي متعالي و محكم امام راحلمان شود.



موسوي لاري تصريح كرد كه اين امر نيازمند آن است كه همه نخبگان و روشنفكران جامعه و آنهايي كه دل در گرو خدمت و توسعه ايران دارند، به اين مسأله بينديشند و با شكل دادن نهادهاي مدني از انقلاب اسلامي و حركت اصلاحي مردم دفاع كنند.

وي افزود: بايد مواظب باشيم كه انديشه‌هاي متحجرانه كه از آن عبور كرديم، جايگزين انديشه امام (ره) نشود.



وزير كشور همچنين دوره اصلاحات جناب آقاي خاتمي را بازخواني انقلاب اسلامي ذكر كرده و افزود: انديشه و تفكر ناب امام خميني بود كه توانست اين انقلاب را به نتيجه رسانده و آن را به ثمر رساند و در دوره هشت ساله اصلاحات فرصتي پيش آمد تا انقلاب اسلامي از وجود خطرات داخلي و خارجي در امان باشد.



وي تصريح كرد كه در اين دوره خاتمي كوشيد تا با حمايت از نهادهاي مدني و بهادادن به تفكر ناب اسلامي و انديشه امام خميني، انقلاب اسلامي را به هدف اصلي خويش نزديك و آن را از خطرات مصون بدارد.



حجت الاسلام موسوي لاري تنها راه دفاع از راه و انديشه امام خميني را تداوم اصلاحات آقاي خاتمي عنوان كرده و گفت: امروز خطر نفوذ انديشه هاي متحجرانه و قشري در اركان حكومت از مهمترين خطرات نظام جمهوري اسلامي بوده و چنين افرادي بايد بدانند كه نمي توان ايران را به دوره قبل از اصلاحات باز گرداند.



وزير كشور اظهار داشت: از مسيري كه طي كرده‌ايم، صد سال گذشته و امكان اين‌كه به صد سال قبل برگرديم نيست. همين طور هم هيچ‌كس نمي‌تواند ايران بعد از انقلاب اسلامي را به قبل از آن و دوران اصلاحات را به قبل از آن برگرداند.



وي گفت: اين‌ها تفكرات، انديشه‌ها و آرمان‌هايي است كه در بطن و متن جامعه وجود دارد.



گفتني است در اين همايش به پاس خدمات محمدعلي سبحان‌اللهي، استاندار آذربايجان شرقي دراحيا و برگزاري آيين‌هاي بزرگداشت انقلاب مشروطه در چهار سال گذشته، لوح تقديري توسط وزير كشور به وي اعطا شد.