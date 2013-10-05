هاشمی تا امروز تصمیم قطعی برای سفرحج نگرفته است/ کرمانشاه هفته آینده میزبان رئیس مجمع تشخیص 

غلامعلی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر امروز که برای نماز آیت الله هاشمی رفسنجانی را دیدم و موضوع را درباره سفر به حج از ایشان جویا شدم، گفتند که هنوز تصمیم قطعی برای انجام این سفر نگرفته اند.

وی درباره جزئیات نامه ارسالی پادشاه عربستان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت وی برای سفر به حج، اظهار کرد: سه‌شنبه بود که شنیدم ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای حج امسال از آیت‌الله هاشمی دعوت کرده است.

رجایی با بیان اینکه این دومین دعوت پادشاه عربستان از آیت الله هاشمی رفسنجانی برای سفر به حج در چند سال اخیر است، افزود: هنوز معلوم نیست آقای هاشمی به این دعوت چه پاسخی خواهند داد، باید صبر کرد، همه چیز محتمل است.

مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نکته مهمی که نظر مرا جلب کرد این بود که ملک عبدالله که علاقه و اعتماد خاصی به هاشمی دارد، در تعبیری بسیار عاطفی وکم‌نظیر در پای نامه خود نوشته و امضا کرده است «اخوک عبدالله (برادر تو عبدالله)». باید قدر این اعتمادها را بسیار دانست. افسوس که بعضی نمی‌دانند.

وی در توضیح این جمله اش که منظور از همه چیز محتمل است ولی قطعی نیست، گفت: آقای هاشمی هنوز تصمیم نگرفته اند که به حج می روند یا نه؛ چراکه ایشان هفته آینده سفری به کرمانشاه دارند و در حال حاضر روی این موضوع متمرکز شده و در حال برنامه ریزی برای انجام این سفر هستند.

رجایی نظرش را درباره علت دعوت از آیت الله هاشمی رفسنجانی برای سفر به حج اینگونه بیان کرد: بنده معتقدم عربستان به دلیل جایگاه آقای هاشمی، ایشان را به این سفر دعوت کرده است. این موضوع نشان می دهد که اعتبار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نزد کشورهای عرب منطقه بسیار تاثیرگذار و قابل توجه است.