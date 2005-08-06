اولين اردو واليبال نشسته جهت شركت در نهمين دوره مسابقات جهاني برگزار شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين اردو بيست و دو بازيكن برتركشورحضور خواهند داشت كه پس ازبررسي هايي كه صورت مي پذيرد نفرات دعوتي اردوبعد اعلام خواهد شد.

رضايي گفت: بازيكنان مدعو يازده استان كشورمي باشند كه اغلب آنان بازيكنان جديد هستند و آتيه بسيار خوبي خواهند داشت. بازيكنان با تجربه و جوان دركنارهم ان شاءالله درمسابقات جهاني آينده تلفيقي ازيك تيم مقتدر و قوي را تشكيل خواهند داد كه بتواند براي دفاع از قهرماني آمادگي كامل را داشته باشند.

هادي رضايي ادامه داد: پنج بازيكن از باشگاه ذوب آهن در اين اردو حضور داشتند كه پانزدهم شهريور 84 براي شركت در دومين دوره مسابقات باشگاههاي جهان كه در كشوربوسني هرزگوين برگزارخواهد شد اعزام مي شوند.|

دردوره اول مسابقات باشگاههاي جهان تيم ملي واليبال نشسته پگاه تهران شركت نمود و توانست دركشورآلمان مقام قهرماني را ازآن خود نمايد. اميدوارهستيم كه تيم ذوب آهن بتواند ازعنوان قهرماني كشوردفاع نمايد.