عدم ابلاغ برخي آيين نامه هاي بودجه به دستگاهها

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بسياري از آيين نامه هاي بودجه به دليل عدم تامين منابع لازم تا كنون به دستگاههاي و سازمانهاي مختلف ابلاغ نشده است و همين امر باعث عدم اجراي برخي برنامه ها در دستگاههاي مختلف شده است .

وي افزود : به طور حتم با تامين اعتبار لازم آيين نامه هاي بودجه دستگاههاي مختلف به نوبت به سازمانهاي و دستگاههاي مختلف ابلاغ خواهد شد .

مصري در خصوص عدم ارائه آيين نامه نحوه و ميران پرداخت وام بازنشستگان كشوري گفت : عدم ارائه آيين نامه پرداخت وام بازنشستگان كشوري به دليل عدم تامين اعتبار لازم است و به طور حتم اين آيين نامه به زودي به سازمان بازنشستگي كشوري جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .

گفتني است ، آيين نامه نحوه و ميزان پرداخت وام بازنشستگان كشوري علي رغم گذشت 4 ماه از سال تاكنون به سازمان بازنشستگي ابلاغ نشده است.