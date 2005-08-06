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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۲۰

رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با "مهر" خبرداد :

عدم ابلاغ برخي آيين نامه هاي بودجه به دستگاهها

عدم ابلاغ برخي آيين نامه هاي بودجه به دستگاهها

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي از آيين نامه هاي بودجه به دليل عدم تامين منابع لازم هنوز به دستگاهها ابلاغ نشده است.

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بسياري از آيين نامه هاي بودجه به دليل عدم تامين منابع لازم تا كنون به دستگاههاي و سازمانهاي مختلف ابلاغ نشده است و همين امر باعث عدم اجراي برخي برنامه ها در دستگاههاي مختلف شده است .

وي افزود : به طور حتم با تامين اعتبار لازم آيين نامه هاي  بودجه دستگاههاي مختلف به نوبت به سازمانهاي و دستگاههاي مختلف ابلاغ خواهد شد .

مصري در خصوص عدم ارائه آيين نامه نحوه و ميران پرداخت وام بازنشستگان كشوري گفت : عدم ارائه آيين نامه پرداخت  وام بازنشستگان كشوري به دليل عدم تامين اعتبار لازم است و به طور حتم اين آيين نامه به زودي به سازمان بازنشستگي كشوري  جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .

گفتني است ، آيين نامه نحوه و ميزان پرداخت وام بازنشستگان كشوري علي رغم گذشت 4 ماه از سال تاكنون به سازمان بازنشستگي ابلاغ نشده است.

 

کد مطلب 214926

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