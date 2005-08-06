توليد ميگو 70 درصد كاهش يافت

ارسلان قاسمي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به كاهش 70 درصدي توليد ميگو در كشور افزود: توليد ميگو در سالجاري با حدود 5 هزار تن كاهش نسبت به سال گذشته به سه هزار تن رسيد .

وي در مورد دلايل كاهش 70 درصدي توليد ميگو در سالجاري گفت: بروز بيماري لكه سفيد در بوشهر؛ عدم فعاليت سايت پرورشي ميگو آبادان پس از 4 سال و كاهش سطح زير كشت ميگو در استان هرمز گان از دلايل اصلي كاهش توليد ميگو در كشور است .

قاسمي عدم توجه سازمانهاي شيلات و دامپزشكي را موجب غير فعال شدن سايت آبادان دانست و تاكيد كرد: هم اكنون حدود 4 سال است كه سايت پرورشي آبادان با سطحي معادل پنج هزار هكتار و توليدي حدود 3 تا 4 هزار تن غير فعال شده است .

وي با اشار ه به كاهش سطح زير كشت ميگو درهرمزگان ، گفت: در حال حاضر سطح زير كشت ميگو در استان هرمز گان از بيش از 700 هكتار در سال گذشته به 600 هكتار در سالجاري رسيده است .

قاسمي با انتقاد از عدم آگاهي لازم و بي كفايتي مسوولان متولي صنعت ميگو در كشور افزود: عدم صلاحيت مسوولان و مديران سازمانهاي شيلات و دامپزشكي كشور موجب كاهش توليد ميگو در كشور شده است .

وي اظهار داشت: در صورت حضور چنين افرادي در سازمانهاي ذي ربط قطعا طي يكي و دو سال آينده بايد صنعت پرورش و صادرات ميگو را به فراموشي بسپاريم.

قاسمي با اشاره به آثار مثبت اقتصادي صنعت پرورش و صادرات ميگو در كشور افزود : با استفاده از حضور افراد اصلح در سازمانهاي متولي و استفاده از دانش كارشناسان خارجي مي توان در طول برنامه پنج ساله چهارم و در صورت رونق صنعت پرورش ميگو با به زير كشت بردن حدود 200 هزار هكتار از اراضي درجه شش در چهار استان جنوبي كشور حدود يك ميليون شغل كشور ايجاد كرد.

وي در مورد ارزآوري صادرات ميگو به كشورهاي ديگر گفت: در صورت استفاده از تواناييهاي موجود در افزايش توليد و رونق صنعت ميگو مي توان بالغ بر 200 هزار تن ميگو توليد كرد كه ارزش هر كيلوي آن معادل پنج دلار است .