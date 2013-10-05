سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در روزهای 17 و 18 مهر ماه در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان با حضور نخبگان ، چهره های برتر شاخص علمی و اجرایی ، اعضای هیئت علمی ، صنعت گران ، محققین و دانشجویان حوزه اپتیک و لیزر برگزار خواهد شد .



به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ؛ از 513 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش ، 215 مقاله پذیرفته شده است که به 75 نفر از نویسندگان مقالات فرصت سخنرانی در همایش و 140 مقاله به صورت پوستر نمایش داده خواهد شد .



همچینین نشستی تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر و 20 دانشگاه برتر کشور و با شرکت مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های سراسری کشور ، در رشته های مهندسی اپتیک و لیزر فوتونیک ، فیزیک گرایش اپتیک و لیزر انجام می شود .



گفتنی است در نشست عمومی که همزمان با مراسم اختتامیه برگزار می شود ، نماینده محترم صنایع اپتیک اصفهان به همراه اندیشمندان و دانشجویان دانشگاه های کشور پیرامون موضوعات تعامل صنعت با دانشگاه و دانشگاهیان با رویکرد آینده پژوهی اپتیک و لیزر ، همکاری پژوهشی و تامین نیروی انسانی متخصص ، به بحث و گفت و گو خواهند نشست .



لازم به ذکر است ، پیش از این ، دو دوره همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در اردیبهشت سال های 88 و 90 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان برگزار شده بود .