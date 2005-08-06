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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۰

معاون دانشجويي دانشگاه شيراز در گفتگو با "مهر" :

كارگاه آموزشي كار آفريني در دانشگاه شيراز برگزار مي شود

معاون دانشجويي دانشگاه شيراز از برگزاري كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي كارآفريني با هدف توسعه فرهنگ كار آفريني در دانشگاه شيراز خبر داد.

دكتر مرتضي آخوند در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي"مهر" گفت : دانشگاه شيراز براي توسعه و گسترش فرهنگ كارآفريني برنامه هاي متعددي در دست اجرا دارد. در اين راستا يك گروه 7 نفره از دانشجويان كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي در حال كشت قارچ هستند. كشت قارچ در پرديس ارم دانشگاه انجام مي شود و محصول آن تا يك هفته ديگر برداشت مي شود. اين گروه در حال كشت محصولات هيدروپونيك هستند.

وي يادآور شد: دانشگاه شيراز در راستاي توسعه كارآفريني دو گلخانه مختلف را تا اوايل مهر ماه سال جاري راه اندازي مي كند. برگزاري كلاس هاي مختلف ICDL، خشك كردن گل هاي طبيعي و آموزش مكانيك و برق ماشين نيز از ديگر فعاليت هاي مربوط به اين بخش است.

دكتر آخوند در پايان افزود: طرح اتوماسيون سلف سرويس دانشگاه شيراز در سال تحصيلي آينده به پايان مي رسد.

کد مطلب 214928

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