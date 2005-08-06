بهمن قبادي: نمي دانم امريكايي ها در عراق دنبال چه هستند

نمايي از "لاك پشت ها هم پرواز مي كنند"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلمساز 36 ساله ايراني كه "زماني براي مستي اسب ها" را در كارنامه حرفه اي خود دارد، براي ساخت نخستين فيلم دوران پس از سقوط صدام حسين در عراق تعدادي نوجوان حداكثر 13 ساله را دور هم گردآورد. او در جشنواره فيلم ملبورن به گري مدوكس، منتقد و نويسنده روزنامه سيدني مورنينگ هرالد، مي گويد: "آنچه شما در فيلم مي بينيد، عين زندگي است. شخصيت هاي فيلم در ظاهر كودك هستند، اما مثل همه بچه هاي آن منطقه هرگز دوران كودكي را تجربه نكرده اند . . . از همان زماني كه من به دنيا آمدم، وقتي فكر كردم و به خاطر آوردم، به صورت خودكار به دهه هاي دوم و سوم زندگي ام پرتاب شدم."

قبادي به راحتي فارسي حرف مي زند و مترجمي هم در كنارش دارد. او خيلي زود ناراحتي خود را از دخالت امريكا در عراق نشان مي دهد. همينطور از دخالت ارتش استراليا و حتي از بودن در سيدني هم احساس راحتي نمي كند: "دوست دارم از استراليا با مردم سراسر جهان حرف بزنم. من عاشق انسان هايي هستم كه به ديگران عشق مي ورزند و به آنچه در اطراف شان مي گذرد توجه نشان مي دهند. با توجه به اين نكته، از بودن در استراليا لذت نمي برم . . . اين بسيار با آنچه عادت داشتم متفاوت است. مثلاً من شهرهاي بزرگ را دوست ندارم. من جاهايي را دوست دارم كه مردم در يك جامعه در كنار هم زندگي مي كنند و يكديگر را مي شناسند. با هم حرف مي زنند و داستان هايشان را به هم مي گويند و با هم قسمت مي كنند."

فيلمساز ايراني كه به تازگي از سوي نشريه معتبر ورايتي به عنوان ملك الشعراي سينماي كردستان ملقب شده، "لاك پشت ها هم پرواز مي كنند" را "فيلمي ضدجنگ و بدون شعار" توصيف مي كند. جنگ هم موضوعي است كه قبادي آن را بسيار خوب مي شناسد: "من هفت يا هشت سال از زندگي ام را در جنگ گذرانده و تعدادي از اعضاي خانواده ام را در جنگ عراق عليه ايران از دست داده ام. بنابراين دوست دارم داستان هاي ناگفته كردها را در فيلم هايم نقل كنم. ايده فيلم هم هنگامي به ذهنم رسيد كه اندكي پس از سقوط صدام براي نمايش "آوازهاي سرزمين مادري ام" به بغداد رفته بودم. ديدن ميادين متعدد مين در طول مسير و مردمي كه در اردوگاهها در محاصره مين بودند مرا به فكر انداخت. هر روز سه نفر از مردم كردستان عراق به دليل برخورد با مين كشته يا ناقص مي شوند."



بهمن قبادي پشت صحنه "لاك پشت ها . . ."

در حالي كه وحشت ناشي از قتل عام كردها در دوران صدام حسين هنوز هم لرزه بر اندام مي اندازد، اما قبادي به هيچ وجه از اشغال نظامي عراق توسط خوشنود نيست: "حضور آنها در عراق اصلاً تأثيري بر زندگي افرادي چون من ندارد . . . واقعاً نمي دانم امريكايي ها دنبال چه چيزي هستند و مي خواهند از اين سرزمين چه چيزهايي بگيرند. آنها دفترچه هايي بين عراقي هاي پخش كرده و در آن خود را بهترين دوست و بزرگترين متحد عراق دانسته اند؛ تقريباً مثل يك برادر. اما واقعيت چيز ديگري است."

قبادي از دخالت دولت استراليا در جنگ عراق هم به شدت شاكي است: "كشورهاي مانند استراليا و ديگراني كه در جنگ شركت كرده اند، شريك جنايات امريكايي ها هستند. آنها در واقع لوازم جنايت را مهيا كرده اند. اين كشورها آنجا هستند تا نفرتي را كه ممكن بود تنها نثار امريكايي ها شود، منحرف كنند." دست هاي فيلمساز ايراني به هنگام حرف زدن درباره كردستان و مردم كرد با احساس و شور در هوا تكان مي خورد: "در طول هشت سال، 182 هزار نفر از كردها زنده زنده دفن شدند. اين تنها كساني هستند كه زنده بگور شده اند. نمي دانم امريكايي ها آن روزها كجا بودند."

