نفرات اعزامي به يونيورسياد جهاني دربالاترين سطح فني انتخاب شدند // پيش بيني مي كنيم جايگاهي بين تيمهاي دهم تا بيستم جهان را كسب كنيم

به گزارش خبرنگار" مهر" دكترمحمد حسين عليزاده كه در آستانه اعزام تيمهاي ورزشي كشورمان به يونيورسياد جهاني دانشجويان درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اينكه بيست وسومين يونيورسياد جهاني دانشجويان طي روزهاي بيستم تا سي ام مرداد ماه جاري درشهر ازميرتركيه برگزارخواهد شد وكاروان ورزشي كشورمان درسه مرحله به اين مسابقات اعزام مي شود، گفت: نخستين گروه ازكاروان ورزشي ايران بامداد روزيكشنبه شامل تيمهاي فوتبال، بسكتبال، واليبال وتيم پزشكي عازم كشورتركيه خواهند شد وضمن اينكه رشته هاي كشتي وتكواندو روزنوزدهم ودووميداني روزبيست وسوم عازم اين مسابقات مي شوند.

عليزاده با بيان اينكه اين اعزام بزرگترين اعزام دانشجويي درتاريخ اعزامهاي آموزش عالي محسوب مي شود، تصريح كرد: كاروان ورزشي ايران شامل 82 ورزشكار و 38 مربي، سرپرست ومسئول دراين دوره ازمسابقات جهاني حضورخواهد يافت كه تمهيدات و تداركات گسترده اي براي حضور قدرتمند كاروان ورزشي ايران دراين دوره ازمسابقات ازسوي مسئولان وزارت علوم، كميته ملي المپيك وفدراسيون ملي ورزش دانشجويي انجام شد كه اميدواريم حاصل اين تلاشها با كسب نتايج قابل قبول از مسابقات تركيه همراه باشد.

مديركل تربيت بدني وزارت علوم با تاكيد بر اينكه ورزش دانشجويي ايران دربرخي ازرشته ها فاصله معني داري با سطح جهاني دارد، رسانه ها نبايد نگرش منفي نسبت به شكستهاي احتمالي داشته باشند، گفت: امسال براي نخستين بارتيم تكواندو دختران به اين مسابقات اعزام خواهد شد، ضمن اينكه تاكنون سابقه نداشته تيم واليبال دراين سطح دريونيورسياد جهاني شركت كند. در خصوص تيم بسكتبال هم با وجود اينكه مي دانستيم سطح رقابتهاي جهاني بسياربالاست، ولي بدليل شخصيت ورزش بسكتبال كه يك رشته دانشجويي است اقدام به اعزام اين تيم كرديم.

وي درخصوص نحوه انتخاب نفرات وتشكيل اردوهاي آماده سازي تيم هاي اعزامي اظهارداشت: ازحدود 6 ماه گذشته وپس ازجلسات متعددي كه با فدراسيونهاي متقاضي حضوردراين مسابقات داشتيم به اين جمع بندي رسيديم كه كاروان ورزشي كشورمان در6 رشته دريونيورسياد جهاني شركت كند وازهمين روبا زعامت فدراسيونهاي ورزشي ازامكانات ملي براي آماده سازي تيمها ونفرات اعزامي استفاده كرديم كه پس ازبرگزاري چندين مرحله اردوهاي انتخابي نفرات نهايي گزينش شدند وبر خلاف سالهاي گذشته امسال با كمترين مشكل را در انتخاب نفرات روبروبوديم ونفرات اعزامي دربالاترين سطح فني انتخاب شدند.

عليزاده با اشاره به برنامه هاي آماده سازي وديدارهاي تداركاتي تيمهاي اعزامي يادآورشد: تيم واليبال دانشجويان ديدارهاي تداركاتي مطلوبي را مقابل تيم روسيه برگزاركرد، ضمن اينكه پارك كي وون ازهرنظربرنامه هاي آماده سازي اين تيم را زير نظرداشت. تيم فوتبال دانشجويان پس ازچندين مرحله اردو درجام سرداران شهيد آذربايجان شركت كرد كه با شايستگي به مقام قهرماني اين مسابقات دست يافت. تيم تكواندو درجام فجرشركت كرد وتيم دو وميداني ازمسيرمسابقات فشرده قهرماني كشور در شيراز انتخاب شد. نفرات تيم كشتي دانشجويان نيزطي رقابتهاي انتخابي بسيارفشرده برگزيده شدند كه به مدال آوري دو رشته كشتي وتكواندوبسيار اميدواريم.

مديركل تربيت بدني وزارت علوم با اشاره به رقابت دشوار دانشجويان كشورمان در بيست وسومين يونيورسياد دانشجويان جهان تاكيد كرد: نبايد سرنوشت ورزش دانشجويي را به نتايج آن وابسته دانست، چرا كه اين مسابقات با حضور180كشورجهان ونزديك به 10هزاردانشجوي ورزشكار برگزارمي شود وتيمهاي شركت كننده كاردشواري براي كسب مدال وقهرماني پيش رو خواهند داشت وهدف اصلي ما ازشركت دراين مسابقات كسب مدال نيست، بلكه با توجه به نزديكي جغرافيايي با كشورميزبان تلاش داشتيم با بيشترين تعداد شركت كننده دراين مسابقات شركت كنيم وبتوانيم جايگاهي دربين تيمهاي دهم تا بيستم جهان را بدست آوريم.

وي درخصوص انفجارهاي اخيردرتركيه ونگراني هاي موجود درخصوص تامين امنيت كامل اين مسابقات يادآورشد: مقامات فيزو طي نامه اي رسمي اعلام كرده اند، تمامي مسائل برگزاري اين مسابقات تحت كنترل ونظارت نيروهاي پليس قراردارد و هيچگونه مشكل امنيتي ازاين ناحيه متوجه تيمها وشركت كنندگان نيست كه اميدواريم اين امرتضمين كننده تمامي مسائل امنيتي در اين كشورباشد.