اصلاحيه اساسنامه شركت فرودگاه هاي كشور به شوراي نگهبان ارسال شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران ماده "2" اساسنامه شركت فرودگاه هاي كشور را بدين ترتيب اصلاح كرده است: هدف از تشكيل شركت ساماندهي و ايجاد، اداره، نگهداري، توسعه، تكميل، تجهيز و بهره برداري فرودگاه هاي كشور و ارايه خدمات و فعاليت هاي جنبي فرودگاهي و پروازي است.

همچنين اصلاحيه اساسنامه شركت فرودگاه هاي كشور مي افزايد: انجام خدمات فرودگاهي از قبيل نگهداري و بهره برداري از پايانه هاي بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، پاركينگ، مراجعان فرودگاه ها، خدمات زميني فرودگاهي، آشيانه، كترينگ، اقامتي و پذيرايي، سوخت رساني به هواپيما و ساير فعاليت هايي كه به موجب قانون به عهده شركت قرار گرفته يا خواهد گرفت.

براساس اين اصلاحيه، انتخاب بازرس (حسابرس) شركت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حساب دار رسمي خواهد بود.

اصلاحيه اساسنامه شركت فرودگاه هاي كشور مي افزايد: بررسي و تصويب تعرفه هاي خدمات و فعاليت هاتي شركت به استثناي تعرفه هاي موضوع ماده 63 قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه پس از تاييد مراجعه ذي صلاح خواهد بود.

در اصلاحيه اساسنامه شركت فرودگاه هاي كشور آمده است: معاون امور عمليات شركت كه براساس ضوابط و تخصصي مصوب سازمان هواپيمايي كشوري توسط مديرعامل منصوب خواهد شد.

به گزارش مهر، در تبصره ماده 24 اساسنامه قبلي شركت فرودگاه هاي كشور بعد از عبارت" ذي حساب عبارت و "مقام مجاز از طرف ذي حساب" اضافه مي شود.

براساس اين گزارش، همچنين در ماده 27 بعد از عبارت" خواهد بود كه" عبارت "طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي-مصوب 1372-" اضافه مي شود.