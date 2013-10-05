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۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

احمدی:

10 درصد از دانش آموزان ایلامی نیازمند هستند

10 درصد از دانش آموزان ایلامی نیازمند هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان ایلام گفت: 10 درصد از دانش آموزان ایلامی نیازمند ارائه خدمات مالی و معنوی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جشن عاطفه ها اظهار داشت:  دانش آموزان استان همراه با سایر دانش آموزان سراسر کشور در جشن عاطفه ها حس نوعدوستی و همدلی خود را نشان دادند.

احمدی افزود: امسال نوزدهمین جشن عاطفه ها در استان برگزار شد و دانش آموزان امسال هم مثل سالهای گذشته کمک های خود را اهداء کردند و به گرمی دست های هم شاگردی های نیازمند خود را فشردند.

وی ادامه داد: حدود 10 درصد از دانش آموزان در سطح استان نیازمند هستند و ما امیدواریم با کمک اولیا 90 درصد از دانش آموزان مشکل این 10 درصد را به فضل الهی حل کنیم.

احمدی افزود: جشن عاطفه ها  با شعار " جشن عاطفه ها در انتظار مهر حماسی " آغاز شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان عنوان کرد: به منظور مشارکت مردم نوعدوست استان 750 پایگاه در مراکز شهری وروستایی تدارک دیده شده است.

 

کد مطلب 2149338

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