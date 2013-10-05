قانون گرایی افتخار نیروی انتظامی/ توفیقات نیروی انتظامی حاصل پشتیبانی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای صبح شنبه با برگزاری صبحگاه مشترک بین نیروی های سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی برنامه های هفته نیروی انتظامی در استان البرز آغاز شد و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی نیز به همراه محمد صادق مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، سردار احمد علی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان، علی فرهادی دادستان عمومی و انقلاب کرج و ... پیش از ظهر امروز با حضور در تالار شهیدان نژاد فلاح و برگزاری نشستی آغاز برنامه های هفته نیروی انتظامی را به طور رسمی کلید زدند.

این برنامه در طول زمان دو ساعته خود به روال قرائت قرآن کریم توسط یکی از افسران نیروی انتظامی، مارش نظامی، پخش کلیپ های متنوع و متناسب با موضوع برنامه، دعوت از مسئولان و فرماندهان برای سخنرانی، اجرای موسیقی زنده و ... گذشت.

برنامه های هفته نیروی انتظامی با شعار اقتدار پلیس در سایه مردم داری، قانون مداری و روزآمدی از امروز در سراسر کشور آغاز شده و نیروی انتظامی استان البرز نیز همانند دیگر استان های کشور برنامه های متنوعی را برای این هفته تدارک دیده است.

اقتدار پلیس در سایه پشتیبانی مردم و قانون مداری

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در مراسم افتتاحیه برنامه های هفته ناجا گفت: هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است که پلیس با رویکرد و تعاملات اجتماعی در جهت برقراری هرچه بهتر نظم و امنیت در جامعه گام بردارد.

سردار احمد علی گودرزی اعلام کرد: یکی از برنامه های این هفته برقراری امکان حضور و آشنایی با دستاوردهای پلیس در مدیریت کیفیت نیروی انتظامی (مکنا) است که در جهت بهسازی و خوشایند سازی محیط های نظامی به خصوص کلانتری ها و ارائه خدمات بهتر و استاندارد سازی رفتارها انجام شده است.

وی افزود: آموزش چهره به چهره یکی از ارکان ضامن امنیت در جامعه است که در این راستا برنامه های متنوع و هدف داری برای 123 هزار دانشجو و 420 هزار دانش آموز در سطح استان تدارک دیده ایم.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به نقش خانواده های افسران و فرماندهان نیروی انتظامی در موفقیت پلیس اشاره کرد و اظهار داشت: توفیقات حاصل شده در مجموعه نیروی انتظامی مرهون همکاری، همیاری، صبر و شکیبایی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی است.

سردار گودرزی ادامه داد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود نیروی انتظامی را مظهر اقتدار ملی عنوان کردند و این اقتدار به طور قطع در سایه همکاری و همیاری سازمان های مرتبط با پلیس از جمله دستگاه قضا، شواری تامین استان، آموزش و پرورش، رسانه ها و.... به دست آمده است.

وی تصریح کرد: عمل به قانون برای نیروی انتظامی یک افتخار است و در سایه قانون گرایی و لایت مداری است که نیروی انتظامی به نحو شایسته با همکاری دستگاه قضا به تمامی امور مرتبط رسیدگی می کند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز همچنین حضور 39 هزار قاری و حافظ قرآن را در مجموعه نیروی انتظامی نشان از ولایت مداری و تقویت روحیه دین باوری خواند.

سردار گوردزی گفت: خوشبختانه امروز مردم به پلیس اعتماد دارند و این اعتماد نیز حاصل قانون پذیری پلیس، قانونمندی مردم و تکریم ارباب رجوع است.

وی در پایان اقتدار روز افزون پلیس را نیز در سایه قانون مداری و پشتیبانی مردم عنوان کرد.

نیروی انتظامی وسیله ای از سوی خدا بر روی زمین است

رئیس کل دادگستری استان البرز نیز در مراسم افتتاحیه برنامه های هفته ناجا ارتباط نیروی انتظامی را با دستگاه قضا ارتباطی تنگاتنگ خواند و گفت: نقش بسزای نیروی انتظامی در کمک به دستگاه قضا برای پیگیری پرونده ها در سطح شهر و ایجاد امنیت انکار ناپذیر است.

محمد صادق مهدوی راد ادامه داد: نیروی انتظامی نیز باید بخشی از توفیقات خود را مدیون همراهی و همدلی خانواده های کارکنانش باشد زیرا عدم همراهی خانواده ها نواقصی را در کارها ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه چشم امید مردم در ایجاد امنیت و نظم در جامعه به نیروی انتظامی است، خطاب به حاضران گفت: نیروی انتظامی وسیله ای از سوی خداوند بر روی زمین است، خداوند توفیق چنین موقعیتی را نصیب هر شخصی نخواهد کرد و ما باید شاکر این نعمت باشیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت: بهترین لذت دنیوی کار افسران، فرماندهان و سربازان نیروی انتظامی برگرداندن آرامش به خانواده ها است، این خوشحالی ها اجرهای دنیوی فعالان نیروی انتظامی است.

مهدوی راد در پایان تاکید کرد: دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید در تمامی کارها رضایت خداوند را در نظر داشته باشند که در این صورت است که ما به عنوان وسیله های خداوند در روی زمین خواهیم شد و اجر دنیوی و اخروی خواهیم برد.

پیش بینی اجتماعی، آموزش و امنیت؛ خانواده متدین، قانون مداری، آرامش و آسایش؛ اعتماد، مشارکت و پاسخگویی؛ دانش بنیانی، پژوهش محوری و حرفه گرایی؛ نظم، اقتدار، کارآمدی و خدمت گذاری؛ ولایت مداری، تکلیف مداری، ایثار و شهادت؛ جامعه ایمانی، حفظ ارزش ها و امنیت اجتماعی به ترتیب عناوین روزشمار هفته نیروی انتظامی برای سال جاری است.