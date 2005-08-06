عمليات اجرايي فاز 12 پارس جنوبي از سال آينده آغاز مي شود

اكبر تركان در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت فاز 12 پارس جنوبي گفت : درحال حاضر شركت پترو پارس درحال انجام كارهاي مهندسي اين شركت است و انجام عمليات مهندسي اين فازها هم ، خود يك سال به طول مي انجامد .

وي همچنين با اشاره به فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي گفت : وضعيت مناقصه اين فازها همچنان بلا تكليف بوده و اميد است در دولت آينده براي اين دو فاز تصميمي اتخاذ شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سه شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ، مهندسي و ساختمان صنايع نفت و پتروپارس فعاليتهاي مربوط به مديريت پروژه فازهاي 17 و 18 را انجام خواهند داد و چگونگي واگذاري فعاليتها به پيمانكاران فرعي در بخشهاي مختلف در تاسيسات خشكي با تصويب نمايندگان كنسرسيوم مشخص خواهد شد .

براساس اين گزارش، طرح توسعه اين دوفاز به منظور توليد روزانه معادل يك ميليون فوت مكعب گاز در روز از هر يك از فازها بوده كه تاسيسات دريايي آن شامل تجهيزات جدا سازي آب از گاز ، جداسازي مايعات گاز و پمپاژ آن به داخل لوله زير دريايي و دو خط 32 اينچ و انتقال گاز و مايعات گازي از دريا به خشكي و دو خط 4 اينچ هريك به طول تقريبي 105 كيلومتر است .